В Екатеринбурге могут запретить парковку на обочинах

Чтобы решить эту проблему, чиновник предложил забирать машины, припаркованные в неположенных местах на эвакуаторах. Об этом пишет Ура.ру.



Орлов решил провести инспекционный рейд в Железнодорожном районе города. Во время рейда, его внимание привлек автомобиль, не имеющий номерных знаков, оставленного на обочине.



Он указал на машину и заявил, что из-за таких водителей техника не сможет убрать снег.



Для решения проблемы он предложил размещать предупреждающие знаки, запрещающие парковку за сутки до начала уборки.



К пятнице глава района Виталий Першин подготовит отчет о количестве эвакуированных машин. Вся информация будет опубликована в СМИ, чтобы водители осознавали ответственность за неправильную парковку