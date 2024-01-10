В Екатеринбурге могут запретить парковку на обочинах

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Чтобы решить эту проблему, чиновник предложил забирать машины, припаркованные в неположенных местах на эвакуаторах. Об этом пишет Ура.ру.
Орлов решил провести инспекционный рейд в Железнодорожном районе города. Во время рейда, его внимание привлек автомобиль, не имеющий номерных знаков, оставленного на обочине.
Он указал на машину и заявил, что из-за таких водителей техника не сможет убрать снег.
Для решения проблемы он предложил размещать предупреждающие знаки, запрещающие парковку за сутки до начала уборки.
К пятнице глава района Виталий Першин подготовит отчет о количестве эвакуированных машин. Вся информация будет опубликована в СМИ, чтобы водители осознавали ответственность за неправильную парковку
Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал уборку улиц в Академическом районе.