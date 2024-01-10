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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Екатеринбурге начнут бороться с парковками на обочинах

В Екатеринбурге могут запретить парковку на обочинах

10 января 2024, 09:52
Фото: 1MI

В Екатеринбурге начнут бороться с парковками на обочинах

Глава города Екатеринбург Алексей Орлов отметил, что автомобилисты, не соблюдающие правила парковки создают сложности в процессе уборки снега.

Чтобы решить эту проблему, чиновник предложил забирать машины, припаркованные в неположенных местах на эвакуаторах. Об этом пишет Ура.ру.

Орлов решил провести инспекционный рейд в Железнодорожном районе города. Во время рейда, его внимание привлек автомобиль, не имеющий номерных знаков, оставленного на обочине.

Он указал на машину и заявил, что из-за таких водителей техника не сможет убрать снег.

Для решения проблемы он предложил размещать предупреждающие знаки, запрещающие парковку за сутки до начала уборки.

К пятнице глава района Виталий Першин подготовит отчет о количестве эвакуированных машин. Вся информация будет опубликована в СМИ, чтобы водители осознавали ответственность за неправильную парковку

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал уборку улиц в Академическом районе.

#Транспорт#Свердловская область#Город#ГИБДД#Снег#Парковка#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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