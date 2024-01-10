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Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

В Екатеринбурге жителям ЖБИ разослали ориентировки на отца, насилующего дочь

В Екатеринбурге неделю ищут педофила, который четыре года насиловал дочь

10 января 2024, 16:16
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге жителям ЖБИ разослали ориентировки на отца, насилующего дочь

Жители екатеринбургского района ЖБИ стали получать ориентировки на 34-летнего мужчину, который на протяжении 4-х лет насиловал свою 7-летнюю дочь.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого. Предполагается, что за насилие над ребенком мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Известно, что девочку воспитывала мама, поскольку родители давно расстались. После новогодних праздников оказалось, что отец издевался над ребенком на протяжении нескольких лет. Сейчас его не удается найти, поскольку он скрывается. Возможно, он находится у знакомых или снимает жилье. На данный момент подозреваемый объявлен в розыск.

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