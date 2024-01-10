В Екатеринбурге неделю ищут педофила, который четыре года насиловал дочь

Известно, что девочку воспитывала мама, поскольку родители давно расстались. После новогодних праздников оказалось, что отец издевался над ребенком на протяжении нескольких лет. Сейчас его не удается найти, поскольку он скрывается. Возможно, он находится у знакомых или снимает жилье. На данный момент подозреваемый объявлен в розыск.