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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

С умершим в Крыму хирургом простились в Екатеринбурге

В Екатеринбурге похоронили хирурга Владимира Тутунина

10 января 2024, 06:36
Фото: Midjourney

С умершим в Крыму хирургом простились в Екатеринбурге

В Екатеринбурге похоронили 73-летнег хирурга, который скончался в Крыму. Владимир скончался от сердечного приступа.

Доктором он проработал более 40 лет. Он трудился в частном медцентре «АртроЛайн» и в Свердловской областной больнице №2, пишет Е1.

Коллеги отзываются о нем как о грамотном специалисте, который не допускал ошибок в своей работе. Он умел делать большую часть оперативных вмешательств, на органах брюшной полости, а также владел техникой лапароскопических исследований. Медик был кандидатом наук.

Ранее в Екатеринбурге скончался пожилой журналист Альберт Чудиновских в возрасте 95 лет.

В Крыму скончался известный врач из Екатеринбурга
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#Происшествия#Свердловская область#Крым#Медицинский центр#Сердечный приступ#Хирург#Похороны#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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