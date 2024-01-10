В Екатеринбурге похоронили хирурга Владимира Тутунина

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Доктором он проработал более 40 лет. Он трудился в частном медцентре «АртроЛайн» и в Свердловской областной больнице №2, пишет Е1.
Коллеги отзываются о нем как о грамотном специалисте, который не допускал ошибок в своей работе. Он умел делать большую часть оперативных вмешательств, на органах брюшной полости, а также владел техникой лапароскопических исследований. Медик был кандидатом наук.
Ранее в Екатеринбурге скончался пожилой журналист Альберт Чудиновских в возрасте 95 лет.