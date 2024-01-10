В Екатеринбурге судят убившего в гараже около налоговой мужчину

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Известно, что в феврале 2023 года в гаражном боксе на улице Тимирязева рядом с налоговой было найдено тело мужчины. Следователи выяснили, что двое мужчин вскрыли чужой гараж и выпивали там, сообщает Свердловский облсуд.
Во время пьяных посиделок один мужчина решил украсть у другого деньги, он ударил его по голове, похитил телефон, 370 рублей и зажигалку, а затем ударял его лопатами, пока тот не скончался. В общей сложности, убив человека, мужчина завладел суммой в 1300 рублей.
В суде огласили обвинительное заключение. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что житель Тавды вломился домой к соседу и чуть не убил его топором.