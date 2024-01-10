В Екатеринбурге судят убившего в гараже около налоговой мужчину

Во время пьяных посиделок один мужчина решил украсть у другого деньги, он ударил его по голове, похитил телефон, 370 рублей и зажигалку, а затем ударял его лопатами, пока тот не скончался. В общей сложности, убив человека, мужчина завладел суммой в 1300 рублей.