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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Екатеринбурге судят убийцу мужчины около налоговой

В Екатеринбурге судят убившего в гараже около налоговой мужчину

10 января 2024, 07:24
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге судят убийцу мужчины около налоговой

В Екатеринбурге начался процесс по делу об убийстве около налоговой инспекции. Обвиняемого зовут Сергей, его обвиняют по нескольким уголовным статьям.

Известно, что в феврале 2023 года в гаражном боксе на улице Тимирязева рядом с налоговой было найдено тело мужчины. Следователи выяснили, что двое мужчин вскрыли чужой гараж и выпивали там, сообщает Свердловский облсуд.

Во время пьяных посиделок один мужчина решил украсть у другого деньги, он ударил его по голове, похитил телефон, 370 рублей и зажигалку, а затем ударял его лопатами, пока тот не скончался. В общей сложности, убив человека, мужчина завладел суммой в 1300 рублей.

В суде огласили обвинительное заключение. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что житель Тавды вломился домой к соседу и чуть не убил его топором.

Стало известно, кого убили вечером 31 декабря у «Гринвича» в Екатеринбурге
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