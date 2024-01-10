В СИЗО оставлен житель Свердловской области. Его обвиняют в изнасиловании дочки

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Подробностями поделились в Березовском городском суде, пишет Ура.ру. В СИЗО мужчина пробудет до 8 февраля. В СК ЧП пока не комментируют. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
О произошедшем стало известно 9 ноября, хотя само изнасилование было летом. Девочка приехала в гости к папе, в один из дней он зашел к ней в комнату и изнасиловал ее.
После этого она уехала к маме. О произошедшем она рассказала ей не сразу. Мужчину задержали прямо на работе.
Ранее сообщалось, что свердловчанин изнасиловал свою дочь-первоклассницу в Екатеринбурге.