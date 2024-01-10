tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Житель Свердловской области обвиняется в изнасиловании дочки

В СИЗО оставлен житель Свердловской области. Его обвиняют в изнасиловании дочки

10 января 2024, 13:59
Фото: Midjourney

Житель Свердловской области обвиняется в изнасиловании дочки

В Свердловской области в СИЗО оставлен мужчина, который изнасиловал свою 14-летнюю дочку. Мужчине из Кедровки продлили срок пребывания под стражей.

Подробностями поделились в Березовском городском суде, пишет Ура.ру. В СИЗО мужчина пробудет до 8 февраля. В СК ЧП пока не комментируют. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

О произошедшем стало известно 9 ноября, хотя само изнасилование было летом. Девочка приехала в гости к папе, в один из дней он зашел к ней в комнату и изнасиловал ее.

После этого она уехала к маме. О произошедшем она рассказала ей не сразу. Мужчину задержали прямо на работе.

Ранее сообщалось, что свердловчанин изнасиловал свою дочь-первоклассницу в Екатеринбурге.

«Закрылся в ванной»: дядя изнасиловал племянницу на детском празднике в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Туринске 14-летний школьник изнасиловал восьмилетнего ребенкаВ Каменске-Уральском пьяный житель изнасиловал школьницу. Его взяли с поличным13-летняя девочка была изнасилована в подъезде в одном из домов Екатеринбурга
#Свердловская область#Криминал#Изнасилование#Задержание#Комната#Мама#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
Сегодня, 13:08
Таджики, азербайджанцы, другие диаспоры: в школах и садах Тагила все больше мигрантов
Сегодня, 13:04
Избитая девочка из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом
Сегодня, 08:41
ВГОК оштрафовали за загрязнение реки Тагил на 410 тысяч рублей
Сегодня, 12:00
Жители Рудника в Нижнем Тагиле временно остаются без взрослой поликлиники
Сегодня, 07:54
Житель Таджикистана пытался нелегально вывезти из Екатеринбурга 2,5 млн рублей
Сегодня, 11:47