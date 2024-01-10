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В Нижнем Тагиле ВГОК получило штраф 410 тысяч рублей за загрязнение реки

ВГОК оштрафовали за загрязнение реки Тагил на 410 тысяч рублей

10 января 2024, 12:00
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ВГОК получило штраф 410 тысяч рублей за загрязнение реки

Должностное и юрлица Высокогорского горно-обогатительного комбината, расположенного в Нижнем Тагиле, привлекли к административной ответственности.

Завершена проверка на Высокогорском горно-обогатительном комбинате. Ее провели представители Росприроднадзора.

Проверяющие осмотрели территории предприятия и выполнили замеры промышленных выбросов. Кроме того, был выявлен ряд нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди найденных нарушений:

  • выбросы в атмосферу незанормированных загрязняющих веществ;
  • неисполнение обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов;
  • сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод (загрязнение реки Тагил);
  • складирование отходов производства.

Отмечается, что ситуация находится на контроле. Должностное и юрлица оштрафовали на 410 тысяч рублей.

Ранее ЕВРАЗ НТМК оштрафовали на 365 тысяч рублей из-за загрязнения реки Малая Кушва.

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#Нижний Тагил#Экология#Проверка#Штраф#Сточные воды#Река#Загрязнение#Росприроднадзор#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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