ВГОК оштрафовали за загрязнение реки Тагил на 410 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Завершена проверка на Высокогорском горно-обогатительном комбинате. Ее провели представители Росприроднадзора.
Проверяющие осмотрели территории предприятия и выполнили замеры промышленных выбросов. Кроме того, был выявлен ряд нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди найденных нарушений:
Отмечается, что ситуация находится на контроле. Должностное и юрлица оштрафовали на 410 тысяч рублей.
Ранее ЕВРАЗ НТМК оштрафовали на 365 тысяч рублей из-за загрязнения реки Малая Кушва.