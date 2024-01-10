Владельцы «Баден-Бадена» не смогут купить участки в Сысерти

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Судебное решение предписывает отказать компании в праве на собственность над участками.
В прошлом году, в августе, компания «Уральские горячие источники „Баден-Баден решила обратиться в суд против администрации Сысертского ГО после отказа в продаже арендованных участков. Однако, мэрия отказала в продаже, поскольку компания нарушила земельное законодательство и использовала участки не по прямому назначению, сообщается в картотеке Арбитражного суда Свердовской области.
В результате рассмотрения дела было установлено, что компания получила возможность арендовать свободные земельные участки со специальными льготными условиями для создания мест отдыха и рекреации. Однако, несмотря на эти привилегии, компания не воспользовалась данной возможностью и не занялась реальной реализацией такой деятельности.
Из-за невыполнения компанией условий использования земельных участков для отдыха и рекреации, она не имеет права на приобретение спорных участков в собственность.
Напомним, в июле 2023 года владельцам «Баден-Бадена» в Екатеринбурге запретили использовать бассейны.