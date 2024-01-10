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Суд отказал владельцам «Баден-Бадена» в выкупе участков в Сысерти

Владельцы «Баден-Бадена» не смогут купить участки в Сысерти

10 января 2024, 08:53
Фото: Midjourney

Суд отказал владельцам «Баден-Бадена» в выкупе участков в Сысерти

Арбитражный суд Свердловской области 28 декабря 2023 года установил, что компания «Баден-Баден» не имеет права на покупку двух участков на горе Бессонова, которые они арендовали у администрации Сысертского городского округа в 2022 году.

Судебное решение предписывает отказать компании в праве на собственность над участками.

В прошлом году, в августе, компания «Уральские горячие источники „Баден-Баден решила обратиться в суд против администрации Сысертского ГО после отказа в продаже арендованных участков. Однако, мэрия отказала в продаже, поскольку компания нарушила земельное законодательство и использовала участки не по прямому назначению, сообщается в картотеке Арбитражного суда Свердовской области.

В результате рассмотрения дела было установлено, что компания получила возможность арендовать свободные земельные участки со специальными льготными условиями для создания мест отдыха и рекреации. Однако, несмотря на эти привилегии, компания не воспользовалась данной возможностью и не занялась реальной реализацией такой деятельности.

Из-за невыполнения компанией условий использования земельных участков для отдыха и рекреации, она не имеет права на приобретение спорных участков в собственность.

Напомним, в июле 2023 года владельцам «Баден-Бадена» в Екатеринбурге запретили использовать бассейны.

#Экономика#Бизнес#Суд#Запрет#Покупка#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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