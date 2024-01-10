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Такси влетело в скорую помощь в Екатеринбурге

Водитель такси снес машину скорой помощи в Екатеринбурге

10 января 2024, 05:17
Фото: ИА «Ночные новости»

Такси влетело в скорую помощь в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель такси Chevrolet врезался в машину реанимации. ДТП произошло на перекрестке «улица Амундсена — Объездная дорога» 9 января 2024 года.

Такси, ехавшее по Объездной дороге, повернуло на Амундсена, в это же время ехала скорая. По словам очевидца, когда таксист оказался у перекрестка, на светофоре включился сигнал для водителей, которым нужно повернуть налево, пишет Е1.

Фото: ИА «Ночные новости»

Все автомобили затормозили, а водитель иномарки поехал вперед и столкнулся со скорой. Как рассказал таксист, он не услышал ее сирену.

В результате аварии служебная машина застряла в сугробе на обочине. Вскоре ее вытащили с помощью техники для уборки снега.

Напомним, 9 января 2024 года в Нижнем Тагиле произошла массовая авария.

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#Происшествия#ДТП#Скорая помощь#Автомобиль#Такси#Водитель#Светофор#ЧП#Реанимация#Перекресток#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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