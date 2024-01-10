Водитель такси снес машину скорой помощи в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Такси, ехавшее по Объездной дороге, повернуло на Амундсена, в это же время ехала скорая. По словам очевидца, когда таксист оказался у перекрестка, на светофоре включился сигнал для водителей, которым нужно повернуть налево, пишет Е1.
Все автомобили затормозили, а водитель иномарки поехал вперед и столкнулся со скорой. Как рассказал таксист, он не услышал ее сирену.
В результате аварии служебная машина застряла в сугробе на обочине. Вскоре ее вытащили с помощью техники для уборки снега.
Напомним, 9 января 2024 года в Нижнем Тагиле произошла массовая авария.