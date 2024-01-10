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Возбуждено уголовное дело против матери подростков, избивших девочку в Нижнем Тагиле

Возбуждено уголовное дело против матери подростков, избивших девочку в Нижнем Тагиле

10 января 2024, 20:17
Фото: 1MI
37-летней женщине предъявили обвинения в хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления, ей может грозить до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, мать подростков нанесла девочке удар рукой по голове и пресекала пытки других людей остановить ее сыновей, которые избивали школьницу.

«Возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан, 1986 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)», — говорится в сообщении регионального СК РФ.

Следователи также возбудили уголовное дело о халатности. Как полагает следствие, конфликтные ситуации между малолетними братьями и их одноклассницей возникали ранее, в том числе и в школе, но должностные лица не принимали меры «по предупреждению и недопущению совершения в отношении девочки противоправных действий».

Расследование продолжается, дело взял на контроль Александр Бастрыкин.

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении школьницы в Нижнем Тагиле
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