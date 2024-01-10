Возбуждено уголовное дело против матери подростков, избивших девочку в Нижнем Тагиле

Следователи также возбудили уголовное дело о халатности. Как полагает следствие, конфликтные ситуации между малолетними братьями и их одноклассницей возникали ранее, в том числе и в школе, но должностные лица не принимали меры «по предупреждению и недопущению совершения в отношении девочки противоправных действий».