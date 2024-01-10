Все больше мигрантов в школах Тагила, штраф для ВГОКа и проблемы с поликлиникой

Дети-мигранты, обучающиеся в российских школах, нередко с трудом понимают особенности культуры нашей страны. Иногда в семьях на русском говорит только один родитель. Некоторые общественные деятели считают, что миллионы мигрантов, получая гражданство, не ассимилируются в России в течение многих лет, а пользуются лишь государственной медициной, образованием, социальными льготами и выплатами. Официально работа по адаптации таких детей ведётся, но как она осуществляется, выяснила редакция TagilCity.ru.