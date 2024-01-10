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Все больше мигрантов в школах Тагила, штраф для ВГОКа и проблемы с поликлиникой

Все больше мигрантов в школах Тагила, штраф для ВГОКа и проблемы с поликлиникой

10 января 2024, 17:10
Фото: Midjourney
С каждый годом все больше детей-мигрантов поступают учиться в школы Нижнего Тагила. Другая культура и иные ценности: как решают реальные проблемы с мигрантами. ВГОК оштрафован на 410 тысяч рублей, а на Руднике закроют поликлинику: самое важное, что произошло за 10 января в Нижнем Тагиле.

На 46% выросла численность детей-мигрантов в школах Нижнего Тагила за последнии три года, в том числе лица, не имеющие гражданства Российской федерации. Чьи диаспоры преобладают, выяснили журналисты TagilCity.ru.

Таджики, азербайджанцы, другие диаспоры: в школах и садах Тагила все больше мигрантов
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Дети-мигранты, обучающиеся в российских школах, нередко с трудом понимают особенности культуры нашей страны. Иногда в семьях на русском говорит только один родитель. Некоторые общественные деятели считают, что миллионы мигрантов, получая гражданство, не ассимилируются в России в течение многих лет, а пользуются лишь государственной медициной, образованием, социальными льготами и выплатами. Официально работа по адаптации таких детей ведётся, но как она осуществляется, выяснила редакция TagilCity.ru.

Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
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За нарушения в работе Высокогорий горно-обогатительный комбинат в Нижнем Тагиле привлечен к административной ответственности. Представители Росприроднадзора провели проверку на предприятии, выявив выбросы незанормированных загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнение реки сточными водами, а также складирование отходов производства. Предприятию выписан штраф в 410 тысяч рублей.

ВГОК оштрафовали за загрязнение реки Тагил на 410 тысяч рублей
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С 15 января взрослая поликлиника №2 на Руднике в Нижнем Тагиле закрывается на капитальный ремонт. Пациентов будут принимать в поликлинике на улице Металлургов, 2б. Информация о ремонте медучрежедния была объявлена в декабре 2023 года, а подрядчика выбрали 27 декабря. Стоимость ремонта составит 49,3 млн рублей. В ходе работ планируется обновить цокольный, первый и второй этажи, крышу и крыльцо здания, а также заменить инженерные коммуникации и вентиляцию, установить систему контроля управления доступом и видеонаблюдение.

Жители Рудника в Нижнем Тагиле временно остаются без взрослой поликлиники
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Заслуженный работник культуры РФ Ольга Цибизова скончалась 10 января 2024 года в Нижнем Тагиле на 78-м году жизни. Она была директором Театра кукол с 1985 по 2016 год, и сделала театр известным не только в нашей стране, но и за ее пределам. Под ее руководством театр часто гастролировал и принимал участие фестивалях.

Скончалась бывшая директор нижнетагильского Театра кукол Ольга Цибизова
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Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
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