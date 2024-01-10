Всему виной неубранные улицы. Екатеринбург погрузился в пробки

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
По сведениям «Яндекс.Карты», пробки Екатеринбурга составляют десять баллов.
Основные улицы находится под снежным покровом. После новогодних каникул все дороги оказались не готовыми к наплыву транспорта. Из-за пробок многие стоят по несколько часов.
Кроме того, увеличивается и число ДТП, которых только за сегодня было не менее 10. Глава города Алексей Орлов проверял, как убирают снег и был расстроен качеством предоставляемых услуг.
Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила застряли на скользкой дороге.