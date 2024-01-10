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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Екатеринбург встал в десятибалльные пробки

Всему виной неубранные улицы. Екатеринбург погрузился в пробки

10 января 2024, 15:05
Фото: Midjourney

Екатеринбург встал в десятибалльные пробки

В Екатеринбурге из-за неочищенных от снега улиц увеличилось число пробок.

По сведениям «Яндекс.Карты», пробки Екатеринбурга составляют десять баллов.

Основные улицы находится под снежным покровом. После новогодних каникул все дороги оказались не готовыми к наплыву транспорта. Из-за пробок многие стоят по несколько часов.

Кроме того, увеличивается и число ДТП, которых только за сегодня было не менее 10. Глава города Алексей Орлов проверял, как убирают снег и был расстроен качеством предоставляемых услуг.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила застряли на скользкой дороге.

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#Происшествия#Транспорт#ДТП#Свердловская область#Пробка#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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