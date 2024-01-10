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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Жительница Каменска-Уральского умерла от переохлаждения

Женщина насмерть замерла в Каменске-Уральском

10 января 2024, 10:07
Фото: Midjourney

Жительница Каменска-Уральского умерла от переохлаждения

В Каменске-Уральском местная жительница замерзла насмерть. Ее нашли утром 10 января 2024 года.

Женщину обнаружили во дворе дома местные жители. В этот момент она была в сознании, однако, когда ее унесли в подъезд, свердловчанка скончалась до того, как приехали медики, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Сотрудники полиции в настоящее время разыскивают семью умершей. Горожанке на вид приблизительно 45 лет. На ней были надеты черные штаны, ботинки, а также толстовка на «молнии».

Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге был найден мертвым неизвестный мужчина в полуразрушенном доме.

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