Женщина насмерть замерла в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Женщину обнаружили во дворе дома местные жители. В этот момент она была в сознании, однако, когда ее унесли в подъезд, свердловчанка скончалась до того, как приехали медики, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Сотрудники полиции в настоящее время разыскивают семью умершей. Горожанке на вид приблизительно 45 лет. На ней были надеты черные штаны, ботинки, а также толстовка на «молнии».
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге был найден мертвым неизвестный мужчина в полуразрушенном доме.