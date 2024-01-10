Житель Екатеринбурга набросился и забил насмерть лопатами своего знакомого

Мужчины находились в гараже и вдвоем употребляли алкоголь. В какой-то момент один из них взял в руки совковую лопату и, подкравшись сзади к собутыльнику, ударил его по голове. Пострадавший упал на пол, а обвиняемый продолжил его избивать совковой и штыковой лопатами, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.