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Житель Екатеринбурга обвиняется в разбое и убийстве своего знакомого

Житель Екатеринбурга набросился и забил насмерть лопатами своего знакомого

10 января 2024, 10:41
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга обвиняется в разбое и убийстве своего знакомого

Ранее судимый 33-летний житель Екатеринбурга совершил разбойное нападение и убил своего знакомого. Происшествие случилось 11 февраля 2023 года.

Мужчины находились в гараже и вдвоем употребляли алкоголь. В какой-то момент один из них взял в руки совковую лопату и, подкравшись сзади к собутыльнику, ударил его по голове. Пострадавший упал на пол, а обвиняемый продолжил его избивать совковой и штыковой лопатами, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Кроме того, горожанин украл вещи избитого им мужчины, которые лежали в карманах его одежды. В результате побоев потерпевший умер на месте ЧП. Вскоре мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Психиатрическая экспертиза показала, что екатеринбуржец в момент убийства был вменяем и осознавал свои действия.

Напомним, в Челябинской области местный житель убил свою 15-летнюю троюродную сестру после свидания.

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