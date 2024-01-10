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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:55

Житель Екатеринбурга обратился в суд после признания его дома аварийным

Житель Екатеринбурга пытается оспорить в суде решение о признании дома аварийным

10 января 2024, 07:53
Фото: Midjourney

Житель Екатеринбурга обратился в суд после признания его дома аварийным

Хозяин жилья в районе Пионерка обратился с жалобой в суд. Он утверждает, что здание по адресу Данилы Зверева, 20 несправедливо классифицировано как аварийное властями Екатеринбурга.

Ошибочное признание дома на улице Данила Зверева, 20 аварийным вызвало недовольство со стороны владельца квартиры на Пионерке. Об этом сообщает E1.RU.

Он уверен, что результаты экспертизы подтвердят его позицию. Также владелец квартиры просит компенсацию в размере 6,5 миллиона рублей.

Также мужчина обратился в прокуратуру с просьбой признать постановление администрации незаконным. Однако, прокуратура ответила, что нарушений нет. В связи с этим, 1 августа он подал иск в суд.

Заседание суда, на котором решено провести экспертизу здания, прошло 26 декабря. Однако, на сайте Государственной информационной системы ЖКХ указано, что дом считается исправным. Показатель общего износа составляет 23%, но эти данные относятся к оценке, проведенной в 1999 году.

Напомним, ранее в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело из-за расселения и сноса жилых домов.

#Общество#Суд#Дом#Жители#Расселение#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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