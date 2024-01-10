Житель Таджикистана пытался нелегально вывезти из Екатеринбурга 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Так, самую большую сумму намеревался вывезти житель Таджкистана — два с половиной миллиона рублей. Сумму, которую не запрещается перевозить в другую страну, ему оставили, а полтора миллиона забрали на хранение до судебного решения, рассказали в пресс-службе регионального таможенного управления.
Всего пытались вывезти из страны через Кольцово более 6 миллионов рублей. Пассажирам грозит штрафная санкция, которая составит половину или двукратную сумму от отобранных денег.
Напомним, в ноябре 2023 года в аэропорту Кольцово таможенники выявили более 200 поддельных автоматов Калашникова, которые пытался ввезти в Екатеринбург местный предприниматель.