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Таможенники в Екатеринбурге не разрешили вывезти более 6 млн рублей из страны

Житель Таджикистана пытался нелегально вывезти из Екатеринбурга 2,5 млн рублей

10 января 2024, 11:47
Фото: Midjourney

Таможенники в Екатеринбурге не разрешили вывезти более 6 млн рублей из страны

В Екатеринбурге сотрудники таможенной службы в аэропорту Кольцово пресекли попытки нелегального вывоза денег из страны во время новогодних праздников.

Так, самую большую сумму намеревался вывезти житель Таджкистана — два с половиной миллиона рублей. Сумму, которую не запрещается перевозить в другую страну, ему оставили, а полтора миллиона забрали на хранение до судебного решения, рассказали в пресс-службе регионального таможенного управления.

Всего пытались вывезти из страны через Кольцово более 6 миллионов рублей. Пассажирам грозит штрафная санкция, которая составит половину или двукратную сумму от отобранных денег.

Напомним, в ноябре 2023 года в аэропорту Кольцово таможенники выявили более 200 поддельных автоматов Калашникова, которые пытался ввезти в Екатеринбург местный предприниматель.

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