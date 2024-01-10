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Жителю Тавды грозит два года тюрьмы за нападение с топором на соседа

Житель Тавды вломился домой к соседу и чуть не убил его топором

10 января 2024, 03:25
Фото: 1MI

Жителю Тавды грозит два года тюрьмы за нападение с топором на соседа

В Тавде местный житель пострадал от нападения мужчины, который вооружился топором. Инцидент случился ночью 6 января 2024 года.

Пострадавший стоял возле окна. В этот момент сосед, прогуливаясь с женщиной, заметил его и разозлился. Между мужчинами произошла сначала словесная перебранка, а затем сосед, взяв дома топор, стал ломиться в чужую квартиру, пишет Е1.

В какой-то момент горожанин ворвался и несколько раз ударил мужчину. Пострадавшему диагностировали ушибы, гематомы и рваные раны.

Как рассказал пострадавший, конфликт у них начался давно. Из-за громко лающей собаки мужчины агрессивный сосед заклеивал замки на входной двери его квартиры и дрался.

Полиция намерена возбудить уголовное дело в отношении нападавшего. Ему грозит до двух лет тюрьмы, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Напомним, 30 декабря 2023 года в Краснотурьинске подрались два местных жителя. Во время драки один из них откусил ухо другому.

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