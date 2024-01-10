Житель Тавды вломился домой к соседу и чуть не убил его топором

Пострадавший стоял возле окна. В этот момент сосед, прогуливаясь с женщиной, заметил его и разозлился. Между мужчинами произошла сначала словесная перебранка, а затем сосед, взяв дома топор, стал ломиться в чужую квартиру, пишет Е1.