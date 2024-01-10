Житель Тавды вломился домой к соседу и чуть не убил его топором

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Пострадавший стоял возле окна. В этот момент сосед, прогуливаясь с женщиной, заметил его и разозлился. Между мужчинами произошла сначала словесная перебранка, а затем сосед, взяв дома топор, стал ломиться в чужую квартиру, пишет Е1.
В какой-то момент горожанин ворвался и несколько раз ударил мужчину. Пострадавшему диагностировали ушибы, гематомы и рваные раны.
Как рассказал пострадавший, конфликт у них начался давно. Из-за громко лающей собаки мужчины агрессивный сосед заклеивал замки на входной двери его квартиры и дрался.
Полиция намерена возбудить уголовное дело в отношении нападавшего. Ему грозит до двух лет тюрьмы, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Напомним, 30 декабря 2023 года в Краснотурьинске подрались два местных жителя. Во время драки один из них откусил ухо другому.