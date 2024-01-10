Жители Рудника в Нижнем Тагиле временно остаются без взрослой поликлиники

О ремонте поликлиники стало известно в декабре 2023 года, когда была объявлена закупка на проведение работ. Начальная стоимость реконструкции здания составляла 63,2 млн рублей. Подрядчик определился 27 декабря. При этом стоимость ремонта снизилась до 43,9 млн рублей. Победителем, согласно документам закупки, стал ИП Дегтярев.