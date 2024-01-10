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Взрослую поликлинику на Руднике в Нижнем Тагиле закроют на время ремонта
Взрослую поликлинику на Руднике в Нижнем Тагиле закроют на время ремонта
Фото: Яндекс. Карты

Жители Рудника в Нижнем Тагиле временно остаются без взрослой поликлиники

10 января 2024, 07:54

Взрослую поликлинику на Руднике в Нижнем Тагиле закроют на время ремонта

С 15 января взрослая поликлиника №2 на Руднике в Нижнем Тагиле закрывается на капитальный ремонт.

Прием пациентов будет вестись в поликлинике на улице Металлургов, 2б, сообщили в городской больнице №4, к которой относится ремонтируемое здание.

О ремонте поликлиники стало известно в декабре 2023 года, когда была объявлена закупка на проведение работ. Начальная стоимость реконструкции здания составляла 63,2 млн рублей. Подрядчик определился 27 декабря. При этом стоимость ремонта снизилась до 43,9 млн рублей. Победителем, согласно документам закупки, стал ИП Дегтярев.

В ходе работ подрядчик должен будет обновить цокольный, первый и второй этажи, крышу и крыльцо здания, а также заменить инженерные коммуникации и вентиляцию, смонтировать систему контроля управления доступом и установить видеонаблюдение.

Ремонт за 63,2 млн рублей запланирован в здании поликлиники на Руднике в Тагиле
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