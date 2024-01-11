15 объектов благоустройства выдвинуты на общественное голосование в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Голосование будет окончено 18 января. Перечень общественных территорий был сформирован по предложениям жителей Нижнего Тагила, которые присылали заявки с конца декабря 2023 года. Всего в список вошли 15 объектов, на всех из них предусмотрено дополнительное озеленение. Проголосовать можно за одну или сразу несколько территорий на официальном сайте Нижнего Тагила.
1. Ленинградский проспект. Сквер у домов № 30б, 30, 32 и 36.
На этом объекте планируется реконструкция и мощение пешеходных дорожек, установка нового освещения, видеонаблюдения и ограждения. В сквере установят спортивные и детские комплексы, обустроят площадку для выгула собак и городскую мебель.
2. Территория рядом с поликлиникой на улице Окунева, 30
У медучреждения обустроят новые парковки для автомобилей и проезды. Также планируется сделать зону отдыха, отремонтировать дорожки, освещение и установить видеонаблюдение.
3. Сквер Строителей и площадь зданием администрации на Окунева, 22
У здания отремонтируют места для парковок, вымостят плиткой дорожки для пешеходов и площадки для отдыха. Кроме того, планируется ремонт памятника Строителям, установка нового освещения, обустройство площадки для выгула животных.
4. Улице Володарского. Территория у домов № 5, 11, 13
Во дворе сделают спортивную площадку и на детской установят игровое оборудование. Для тагильчан отремонтируют тротуары, освещение, появятся лавочки для отдыха и урны.
5. Территория у пруда на реке Ежовка и рядом с руслом
На берегу планируется организовать зону отдыха, сделать дорожно-тропиночную сеть, площадку для ТКО, поставить качели. У реки также появятся площадки для игры детей и занятий спортом, парковка и городская мебель.
6. Парк им. Горького
В парке строители реконструируют входные группы и дорожки для пешеходов, обустроят систему водоотведения. На территории установят новое освещение, различные площадки для детей и взрослых и систему видеонаблюдения.
7. Территория у улиц Землячки, 2 и Черноморская, 23
На объекте сделают парковки для автомобилей и площадки для отдыха, обустроят пешеходные дорожки, установят игровое и спортивное оборудование, системы наружного освещения и видеонаблюдения.
8. Бульвар на улице Гвардейская
На территории появятся ограждение, парковки, места для отдыха тагильчан, площадки для занятий спортом и игровые для детей. Подрядчики реконструируют дорожки и освещение.
9. Парк Металлургов, 2 этап
В парке планируется ремонт ограждения и мостика, обустройство площадки, на которой можно будет дрессировать и выгуливать собак, установка тренажеров и оборудования для занятия гимнастикой. Также как и на первом этапе, строители сделают новые пешеходные дорожки, поставят игровое оборудование и городскую мебель.
10. Территория на пересечении улиц Каменная, Низовая, Носова
Как и на всех объектах, здесь планируется сделать новые дорожки, реконструировать детскую площадку, освещение и установить комфортную городскую мебель.
11. Парк Рудника им. III интернационала
В парке после очистки территории от аварийных и засохших насаждений появятся сцена, площадка для мини-футбола, спортплощадка с тренажерами, игровые комплексы для детей. Для посетителей сделают новые дорожки и фонари, установят скамейки, лавки и урны.
12. Комсомольский сквер
В этом сквере Нижнего Тагила будут отремонтированы площадка у памятника Н. А. Демидову и фонтан. В парке появится архитектурно-художественная подсветка. Для тагильчан оборудуют новые зоны для комфортного отдыха.
13. Пионерский сквер на проспекте Ленина
На объекте отремонтируют дорожки, реконструируют систему уличного освещения, сделают зоны для отдыха тагильчан и архитектурную подсветку.
14. Сквер «Рабочей молодежи» (верхняя часть)
У памятника В. И. Ленину подрядная организация отремонтирует площадку и прилегающую территорию, сделает новые тротуары, наружное освещение и установит камеры видеофиксации.
15. Театральный бульвар
Рядом с Драмтеатром планируется реконструкция дорожек для прогулок тагильчан и ремонт подпорных стенок. В сквере появятся новые цветники, места для отдыха и уличные фонари.