tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Нижнем Тагиле началось общественное голосование за благоустройство в 2025 году

15 объектов благоустройства выдвинуты на общественное голосование в Нижнем Тагиле

11 января 2024, 15:17
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле началось общественное голосование за благоустройство в 2025 году

11 января 2024 года в Нижнем Тагиле стартовало общественное голосование по выбору первоочередных объектов благоустройства в 2025 году. Всего в списке 15 общественных территорий в разных районах города.

Голосование будет окончено 18 января. Перечень общественных территорий был сформирован по предложениям жителей Нижнего Тагила, которые присылали заявки с конца декабря 2023 года. Всего в список вошли 15 объектов, на всех из них предусмотрено дополнительное озеленение. Проголосовать можно за одну или сразу несколько территорий на официальном сайте Нижнего Тагила.

1. Ленинградский проспект. Сквер у домов № 30б, 30, 32 и 36.

На этом объекте планируется реконструкция и мощение пешеходных дорожек, установка нового освещения, видеонаблюдения и ограждения. В сквере установят спортивные и детские комплексы, обустроят площадку для выгула собак и городскую мебель.

2. Территория рядом с поликлиникой на улице Окунева, 30

У медучреждения обустроят новые парковки для автомобилей и проезды. Также планируется сделать зону отдыха, отремонтировать дорожки, освещение и установить видеонаблюдение.

3. Сквер Строителей и площадь зданием администрации на Окунева, 22

У здания отремонтируют места для парковок, вымостят плиткой дорожки для пешеходов и площадки для отдыха. Кроме того, планируется ремонт памятника Строителям, установка нового освещения, обустройство площадки для выгула животных.

4. Улице Володарского. Территория у домов № 5, 11, 13

Во дворе сделают спортивную площадку и на детской установят игровое оборудование. Для тагильчан отремонтируют тротуары, освещение, появятся лавочки для отдыха и урны.

5. Территория у пруда на реке Ежовка и рядом с руслом

На берегу планируется организовать зону отдыха, сделать дорожно-тропиночную сеть, площадку для ТКО, поставить качели. У реки также появятся площадки для игры детей и занятий спортом, парковка и городская мебель.

Очистить реку Ежовку и сделать на ее берегу парк предлагают жители Нижнего Тагила
Узнать подробнее

6. Парк им. Горького

В парке строители реконструируют входные группы и дорожки для пешеходов, обустроят систему водоотведения. На территории установят новое освещение, различные площадки для детей и взрослых и систему видеонаблюдения.

7. Территория у улиц Землячки, 2 и Черноморская, 23

На объекте сделают парковки для автомобилей и площадки для отдыха, обустроят пешеходные дорожки, установят игровое и спортивное оборудование, системы наружного освещения и видеонаблюдения.

8. Бульвар на улице Гвардейская

На территории появятся ограждение, парковки, места для отдыха тагильчан, площадки для занятий спортом и игровые для детей. Подрядчики реконструируют дорожки и освещение.

9. Парк Металлургов, 2 этап

В парке планируется ремонт ограждения и мостика, обустройство площадки, на которой можно будет дрессировать и выгуливать собак, установка тренажеров и оборудования для занятия гимнастикой. Также как и на первом этапе, строители сделают новые пешеходные дорожки, поставят игровое оборудование и городскую мебель.

10. Территория на пересечении улиц Каменная, Низовая, Носова

Как и на всех объектах, здесь планируется сделать новые дорожки, реконструировать детскую площадку, освещение и установить комфортную городскую мебель.

11. Парк Рудника им. III интернационала

В парке после очистки территории от аварийных и засохших насаждений появятся сцена, площадка для мини-футбола, спортплощадка с тренажерами, игровые комплексы для детей. Для посетителей сделают новые дорожки и фонари, установят скамейки, лавки и урны.

12. Комсомольский сквер

В этом сквере Нижнего Тагила будут отремонтированы площадка у памятника Н. А. Демидову и фонтан. В парке появится архитектурно-художественная подсветка. Для тагильчан оборудуют новые зоны для комфортного отдыха.

13. Пионерский сквер на проспекте Ленина

На объекте отремонтируют дорожки, реконструируют систему уличного освещения, сделают зоны для отдыха тагильчан и архитектурную подсветку.

14. Сквер «Рабочей молодежи» (верхняя часть)

У памятника В. И. Ленину подрядная организация отремонтирует площадку и прилегающую территорию, сделает новые тротуары, наружное освещение и установит камеры видеофиксации.

15. Театральный бульвар

Рядом с Драмтеатром планируется реконструкция дорожек для прогулок тагильчан и ремонт подпорных стенок. В сквере появятся новые цветники, места для отдыха и уличные фонари.

Жители Свердловской области смогут проголосовать за объекты благоустройства
Узнать подробнее
Читайте также:
Нижний Тагил — лидер в реализации нацпроекта по благоустройству территорийБлагоустройство дворов на Вагонке и ГГМ в Нижнем Тагиле завершится в начале октябряВ Нижнем Тагиле на площади горняков началось благоустройство тротуаров
#Нижний Тагил#Город#Благоустройство#Двор#Парк#Сквер#Голосование#Выбор#Озеленение#Екатеринбург#Евгения Сафина#Пешеходные дорожки#Тренажер
Подпишитесь
Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
Вчера, 13:08
Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы
Сегодня, 04:51
Избитая детьми мигрантов юная тагильчанка получила грамоту от областного Следкома
Сегодня, 09:59
Баня, бассейн, больницы и другие узнаваемые здания Вагонки: фотографии старого Тагила
Сегодня, 12:40
Предприятия Нижнего Тагила «поздравили» горожан в праздники выбросами сероводорода
Сегодня, 08:02
Разбил бампер и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивают водителя
Сегодня, 08:55