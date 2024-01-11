15 объектов благоустройства выдвинуты на общественное голосование в Нижнем Тагиле

Голосование будет окончено 18 января. Перечень общественных территорий был сформирован по предложениям жителей Нижнего Тагила, которые присылали заявки с конца декабря 2023 года. Всего в список вошли 15 объектов, на всех из них предусмотрено дополнительное озеленение. Проголосовать можно за одну или сразу несколько территорий на официальном сайте Нижнего Тагила.