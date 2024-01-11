Баня, бассейн, больницы и другие узнаваемые здания Вагонки: фотографии старого Тагила

Центральная часть Вагонки — напитанное историей место. На первых фото нашей прогулки демонстрируем одно из самых знаменитых зданий всего района — бывшую «Седьмую каменную» больницу. Помещения уже много лет закрыты, а Горбольница №1 пытается продать это здание на Орджоникидзе за 22 млн рублей. Покупателя пока нет, здание все больше ветшает, а жители района все чаще с грустью глядят на него, вспоминая, как оживленно работало медучреждение в былые годы.