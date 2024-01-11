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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Баня, бассейн, больницы и другие узнаваемые здания Вагонки: фотографии старого Тагила

Баня, бассейн, больницы и другие узнаваемые здания Вагонки: фотографии старого Тагила

11 января 2024, 12:40
Фото: tagilcity.ru
Как изменился Нижний Тагил? Показываем, как за десятилетия преобразился район и известные всем жителям Вагонки здания. Фотопроект TagilCity.ru с летними фото способен поднять настроение в такие морозы.

Центральная часть Вагонки — напитанное историей место. На первых фото нашей прогулки демонстрируем одно из самых знаменитых зданий всего района — бывшую «Седьмую каменную» больницу. Помещения уже много лет закрыты, а Горбольница №1 пытается продать это здание на Орджоникидзе за 22 млн рублей. Покупателя пока нет, здание все больше ветшает, а жители района все чаще с грустью глядят на него, вспоминая, как оживленно работало медучреждение в былые годы. 

Бывшая "седьмая каменная" больница в Нижнем ТагилеБывшая "седьмая каменная" больница в Нижнем Тагиле
Бывшая «седьмая каменная» больница в Нижнем ТагилеБывшая «седьмая каменная» больница в Нижнем Тагиле
Бывшая "седьмая каменная" больница в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Перемещаемся в соседний двор. Магазин «Фиалка» в доме на улице Окунева тоже уже не работает. Первые этажи здания 1957 года постройки по-прежнему заняты коммерческими организациями, а небольшой сквер рядом с домом зарос деревьями так, что теперь они неминуемо попадают в кадр. Правда, примечательная «башенка» на крыше уже не так хороша, как раньше.

Окунева, 11 в Нижнем ТагилеОкунева, 11 в Нижнем Тагиле
Окунева, 11 в Нижнем ТагилеОкунева, 11 в Нижнем Тагиле
Окунева, 11 в Нижнем ТагилеОкунева, 11 в Нижнем Тагиле
Окунева, 11 в Нижнем ТагилеОкунева, 11 в Нижнем Тагиле
Окунева, 11 в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Идем дальше по улице Орджоникидзе и перед нами дом, который теперь относится к объектам культурного наследия. Жилое здание называли «директорский дом» в связи с тем, что проживали в нем руководители Уралвагонзавода. В 2022 году многоквартирник, которому почти 90 лет, капитально отремонтировали. Здание всегда привлекало взгляды прохожих, а после реконструкции и подавно.

Возврат в 36-й: как продвигается первый ремонт многоэтажки с культурным наследием в Тагиле
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"Директорский дом" на Ильича в Нижнем Тагиле"Директорский дом" на Ильича в Нижнем Тагиле
"Директорский дом" на Ильича в Нижнем Тагиле"Директорский дом" на Ильича в Нижнем Тагиле
«Директорский дом» на Ильича в Нижнем Тагиле«Директорский дом» на Ильича в Нижнем Тагиле
"Директорский дом" на Ильича в Нижнем Тагиле"Директорский дом" на Ильича в Нижнем Тагиле
"Директорский дом" на Ильича в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Еще одно здание на улице Ильича — школа №9. Ее построили еще в 1935 году, на улице Ленина, которая уже позже сменила название на современное.  

Фото: tagilcity.ru

Передвигаясь далее по старой Вагонке, попадаем к известному всем жителям района зданию бани на улице Ильича. Оно было построено в 1939 году. За эти десятилетия здание внешне почти не изменилось — многочисленные косметические ремонты сохранили узнаваемый вид бани. 

Баня на улице Ильича в Нижнем ТагилеБаня на улице Ильича в Нижнем Тагиле
Баня на улице Ильича в Нижнем ТагилеБаня на улице Ильича в Нижнем Тагиле
Баня на улице Ильича в Нижнем ТагилеБаня на улице Ильича в Нижнем Тагиле
Баня на улице Ильича в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Со старой Вагонки прогуливаемся в сторону микрорайона Пихтовые горы или, как говорят тагильчане, на Пихтовку. Перед нами типовое здание универсама, в честь которого многие годы жители Вагонки так называли трамвайную остановку — «Универсам». Такое же здание, кстати, есть и на ГГМ.

Сейчас остановка на перекрестке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей именуется «Пихтовые горы», площадь перед бывшим универсамом была реконструирована в 2020 году. Там появилась аккуратная плитка, а также установлены скамейки для отдыха. А в начале 2000-х годов (смотрите фото) на площади располагалось летнее кафе и на здании светилась вывеска легендарного ночного клуба «Формат».

Бывший клуб "Формат" на Пихтовых горахБывший клуб "Формат" на Пихтовых горах
Бывший клуб "Формат" на Пихтовых горахБывший клуб "Формат" на Пихтовых горах
Бывший клуб «Формат» на Пихтовых горахБывший клуб «Формат» на Пихтовых горах
Бывший клуб "Формат" на Пихтовых горах
Фото: tagilcity.ru

Стоматология на улице Правды стоит рядом со сквером, где также недавно была реконструкция. А вот само медучреждение не ремонтировалось достаточно давно. 

Стоматология на улице Правды в Нижнем ТагилеСтоматология на улице Правды в Нижнем Тагиле
Стоматология на улице Правды в Нижнем ТагилеСтоматология на улице Правды в Нижнем Тагиле
Стоматология на улице Правды в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Построенный во второй половине 20-го века Дворец творчества юных на улице Коминтерна все также принимает в своих стенах талантливых детей. 

В 2000-е годы на улице Энтузиастов работал магазин «Север», где располагался и кафетерий. Мороженое подавали в знаменитых металлических креманках. С шоколадом, конфитюрами и орехами — можно было выбрать любую начинку и наслаждаться лакомством у высоких столов. Сейчас в здании располагается сетевой продуктовый магазин. 

Бывший магазин "Север" в Нижнем ТагилеБывший магазин "Север" в Нижнем Тагиле
Бывший магазин "Север" в Нижнем ТагилеБывший магазин "Север" в Нижнем Тагиле
Бывший магазин "Север" в Нижнем ТагилеБывший магазин "Север" в Нижнем Тагиле
Бывший магазин "Север" в Нижнем ТагилеБывший магазин "Север" в Нижнем Тагиле
Бывший магазин "Север" в Нижнем ТагилеБывший магазин "Север" в Нижнем Тагиле
Бывший магазин «Север» в Нижнем ТагилеБывший магазин «Север» в Нижнем Тагиле
Бывший магазин "Север" в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Школа №4 расположена напротив бывшего «Севера» на улице Энтузиастов. Красное здание в центре Вагонки тоже является одним из узнаваемых для жителей Дзержинского района Нижнего Тагила. Кстати, школе уже 60 лет и она работает по сей день. В 2023 году у здания проводились масштабные работы по замене коммуникаций.

Школа №4 в Нижнем ТагилеШкола №4 в Нижнем Тагиле
Школа №4 в Нижнем ТагилеШкола №4 в Нижнем Тагиле
Школа №4 в Нижнем ТагилеШкола №4 в Нижнем Тагиле
Школа №4 в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Закончим нашу прогулку по Дзержинскому району с ретро-фотографиями у здания по улице Юности. Дворец водного спорта работает с 1982 года и пользуется спросом и у взрослых, и у детей. Фасад здания за эти годы изменился и стал более современным, а наша фотография из архивов напоминает, каким был бассейн до ремонта.

Дворец водного спорта в Нижнем ТагилеДворец водного спорта в Нижнем Тагиле
Дворец водного спорта в Нижнем ТагилеДворец водного спорта в Нижнем Тагиле
Дворец водного спорта в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Понравились фотографии? Это был репортаж редакции с Дзержинского района Нижнего Тагила. Предлагаем посмотреть ретро-фотографии города в еще одной публикации — уже из центра Нижнего Тагила. Майские демонстрации, знаковые стройки и даже конные повозки в историческом центре любимого города!

Как выглядел центр Нижнего Тагила в 20 веке: фоторепортаж TagilCity. ru
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