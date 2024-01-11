Баня, бассейн, больницы и другие узнаваемые здания Вагонки: фотографии старого Тагила

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Центральная часть Вагонки — напитанное историей место. На первых фото нашей прогулки демонстрируем одно из самых знаменитых зданий всего района — бывшую «Седьмую каменную» больницу. Помещения уже много лет закрыты, а Горбольница №1 пытается продать это здание на Орджоникидзе за 22 млн рублей. Покупателя пока нет, здание все больше ветшает, а жители района все чаще с грустью глядят на него, вспоминая, как оживленно работало медучреждение в былые годы.
Перемещаемся в соседний двор. Магазин «Фиалка» в доме на улице Окунева тоже уже не работает. Первые этажи здания 1957 года постройки по-прежнему заняты коммерческими организациями, а небольшой сквер рядом с домом зарос деревьями так, что теперь они неминуемо попадают в кадр. Правда, примечательная «башенка» на крыше уже не так хороша, как раньше.
Идем дальше по улице Орджоникидзе и перед нами дом, который теперь относится к объектам культурного наследия. Жилое здание называли «директорский дом» в связи с тем, что проживали в нем руководители Уралвагонзавода. В 2022 году многоквартирник, которому почти 90 лет, капитально отремонтировали. Здание всегда привлекало взгляды прохожих, а после реконструкции и подавно.
Еще одно здание на улице Ильича — школа №9. Ее построили еще в 1935 году, на улице Ленина, которая уже позже сменила название на современное.
Передвигаясь далее по старой Вагонке, попадаем к известному всем жителям района зданию бани на улице Ильича. Оно было построено в 1939 году. За эти десятилетия здание внешне почти не изменилось — многочисленные косметические ремонты сохранили узнаваемый вид бани.
Со старой Вагонки прогуливаемся в сторону микрорайона Пихтовые горы или, как говорят тагильчане, на Пихтовку. Перед нами типовое здание универсама, в честь которого многие годы жители Вагонки так называли трамвайную остановку — «Универсам». Такое же здание, кстати, есть и на ГГМ.
Сейчас остановка на перекрестке улицы Зари и проспекта Вагоностроителей именуется «Пихтовые горы», площадь перед бывшим универсамом была реконструирована в 2020 году. Там появилась аккуратная плитка, а также установлены скамейки для отдыха. А в начале 2000-х годов (смотрите фото) на площади располагалось летнее кафе и на здании светилась вывеска легендарного ночного клуба «Формат».
Стоматология на улице Правды стоит рядом со сквером, где также недавно была реконструкция. А вот само медучреждение не ремонтировалось достаточно давно.
Построенный во второй половине 20-го века Дворец творчества юных на улице Коминтерна все также принимает в своих стенах талантливых детей.
В 2000-е годы на улице Энтузиастов работал магазин «Север», где располагался и кафетерий. Мороженое подавали в знаменитых металлических креманках. С шоколадом, конфитюрами и орехами — можно было выбрать любую начинку и наслаждаться лакомством у высоких столов. Сейчас в здании располагается сетевой продуктовый магазин.
Школа №4 расположена напротив бывшего «Севера» на улице Энтузиастов. Красное здание в центре Вагонки тоже является одним из узнаваемых для жителей Дзержинского района Нижнего Тагила. Кстати, школе уже 60 лет и она работает по сей день. В 2023 году у здания проводились масштабные работы по замене коммуникаций.
Закончим нашу прогулку по Дзержинскому району с ретро-фотографиями у здания по улице Юности. Дворец водного спорта работает с 1982 года и пользуется спросом и у взрослых, и у детей. Фасад здания за эти годы изменился и стал более современным, а наша фотография из архивов напоминает, каким был бассейн до ремонта.
Понравились фотографии? Это был репортаж редакции с Дзержинского района Нижнего Тагила. Предлагаем посмотреть ретро-фотографии города в еще одной публикации — уже из центра Нижнего Тагила. Майские демонстрации, знаковые стройки и даже конные повозки в историческом центре любимого города!