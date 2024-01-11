«Да здравствуют Голодные игры». Во Втузгородке школьникам не хватает еды

В декабре в школу пришла новая компания, которая, как передает Telegram-канал E1, не смогла обеспечить полноценные порции всем детям. Некоторым не хватает одного, а другим — другого. Мама одного из учеников рассказала, что недавно старшеклассникам просто отказали в еде, со словами, что порций не осталось. В результате дети вынуждены были пойти в магазины за обедом.