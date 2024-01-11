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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Во Втузгородке наблюдается дефицит продуктов в одной из местных школ

«Да здравствуют Голодные игры». Во Втузгородке школьникам не хватает еды

11 января 2024, 11:25
Фото: Midjourney

Во Втузгородке наблюдается дефицит продуктов в одной из местных школ

В 36-й школе во Втузгородке возникли проблемы с питанием учеников, в частности, не хватает порций еды.

В декабре в школу пришла новая компания, которая, как передает Telegram-канал E1, не смогла обеспечить полноценные порции всем детям. Некоторым не хватает одного, а другим — другого. Мама одного из учеников рассказала, что недавно старшеклассникам просто отказали в еде, со словами, что порций не осталось. В результате дети вынуждены были пойти в магазины за обедом.

Директор школы в ближайшее время свяжется с компанией, представляющей еды. Кроме того, в департаменте образования Екатеринбурга отметили, что проведут проверку из-за дефицита еды.

Ранее сообщалось, что горячее питание для учеников возобновилось в школе села Покровское под Тагилом.

В школе под Нижним Тагилом проводят проверку после сообщений об отсутствии питания
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#Дети#Школа#Питание#Детское питание#Екатеринбург#Школьное питание#Камилла Булгакова
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