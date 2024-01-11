«Да здравствуют Голодные игры». Во Втузгородке школьникам не хватает еды

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В декабре в школу пришла новая компания, которая, как передает Telegram-канал E1, не смогла обеспечить полноценные порции всем детям. Некоторым не хватает одного, а другим — другого. Мама одного из учеников рассказала, что недавно старшеклассникам просто отказали в еде, со словами, что порций не осталось. В результате дети вынуждены были пойти в магазины за обедом.
Директор школы в ближайшее время свяжется с компанией, представляющей еды. Кроме того, в департаменте образования Екатеринбурга отметили, что проведут проверку из-за дефицита еды.
Ранее сообщалось, что горячее питание для учеников возобновилось в школе села Покровское под Тагилом.