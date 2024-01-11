До конца января Екатеринбург получит первую партию новых автобусов

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Покупка общественного транспорта проводилась в рамках тендера. Все автобусы, как сообщает администрация города, являются современными, вмещающими в себя 90 пассажиров.
Кроме того, купленные автобусы оборудованы кондиционерами, освещением в дверях, видеокамерами и терминалами для оплаты. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен специальный салон.
Известно, что новые автобусы будут использоваться на большинстве маршрутов.
Возможно, приобретение дополнительных автобусов снизит проблему с нехваткой транспорта, поскольку жители Екатеринбурга жалуются на давку в автобусах из-за дефицита автобусов.