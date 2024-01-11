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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Администрация Екатеринбурга приобрела еще 30 новых автобусов

До конца января Екатеринбург получит первую партию новых автобусов

11 января 2024, 10:04
Фото: Midjourney

Администрация Екатеринбурга приобрела еще 30 новых автобусов

В конце января в Екатеринбург будет поставлено 30 новых автобусов.

Покупка общественного транспорта проводилась в рамках тендера. Все автобусы, как сообщает администрация города, являются современными, вмещающими в себя 90 пассажиров.

Кроме того, купленные автобусы оборудованы кондиционерами, освещением в дверях, видеокамерами и терминалами для оплаты. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрен специальный салон.

Известно, что новые автобусы будут использоваться на большинстве маршрутов.

Возможно, приобретение дополнительных автобусов снизит проблему с нехваткой транспорта, поскольку жители Екатеринбурга жалуются на давку в автобусах из-за дефицита автобусов.

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#Транспорт#Свердловская область#Автобус#Общественный транспорт#Городской транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Закупка#Камилла Булгакова
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