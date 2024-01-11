«Хочется уже все забыть»: семья избитой мигрантами девочки из Тагила о внимании СМИ

София Мохова была избита братьями Аббасовыми в декабре 2023 года, однако о случившемся в Нижнем Тагиле узнали гораздо позже. Сейчас в отношении матери Аббасовых — женщины по имени Фергана, которая была непосредственной участницей конфликта, возбуждено уголовное дело.