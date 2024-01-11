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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Нижнем Тагиле рассказали о состоянии девочки после побоев

«Хочется уже все забыть»: семья избитой мигрантами девочки из Тагила о внимании СМИ

11 января 2024, 05:53
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле рассказали о состоянии девочки после побоев

Семья избитой детьми мигрантов девочки по имени София из Нижнего Тагила рассказала о состоянии ребенка после нанесенных братьями Аббасовыми побоев, а также прокомментировала свое видение ситуации.

Бабушка Софии Елена Мохова сообщила, что ее внучка поправляется, но ей предстоит длительное лечение у нескольких специалистов.

Соня поправляется, были на консультации у невролога, прописали длительное лечение, работаем с психологом, ждем, чтобы все быстрее закончилось, получили огромный жизненный урок, живем дальше, — сообщила тагильчанка Елена Мохова в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.

Женщина призналась, что внимание общественности и СМИ к семье после конфликта с одноклассниками — детьми мигрантов — доставляет определенный дискомфорт.

Нам уже все хочется забыть и не вспоминать никогда. Не хотелось бы делать из нее звезду. Конфликт — это плохо, с какой бы стороны не посмотреть. Хватит всего в СМИ писать, хочется забыть, — отметила женщина.
Избитая девочка из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом
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София Мохова была избита братьями Аббасовыми в декабре 2023 года, однако о случившемся в Нижнем Тагиле узнали гораздо позже. Сейчас в отношении матери Аббасовых — женщины по имени Фергана, которая была непосредственной участницей конфликта, возбуждено уголовное дело.

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