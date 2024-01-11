Избитая детьми мигрантов юная тагильчанка получила грамоту от областного Следкома

Во время встречи Анатолий Надбитов пообщался с юной тагильчанкой о ее жизни — об увлечениях, занятиях спортом и о ее вступлении в «Юнармию». По мнению и. о. руководителя ведомства, активная жизненная позиция этой 11-летней девочки — пример для всех детей и подростков.