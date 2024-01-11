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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Пострадавшая от избиения детьми мигрантов в Нижнем Тагиле получила грамоту СК РФ

Избитая детьми мигрантов юная тагильчанка получила грамоту от областного Следкома

11 января 2024, 09:59
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области/Александр Шульга

Пострадавшая от избиения детьми мигрантов в Нижнем Тагиле получила грамоту СК РФ

В Екатеринбурге София Мохова из Нижнего Тагила, пострадавшая от побоев детей мигрантов, встретилась с исполняющим обязанности руководители СУ СК РФ по Свердловской области Анатолием Надбитовым.

В Екатеринбурге София Мохова получила грамоту за активную гражданскую позицию от следственного управления СК РФ по Свердловской области. Прием и вручение подарков провел исполняющий обязанности руководителя СУ СК России Анатолий Надбитов, о чем стало известно редакции TagilCity.ru от пресс-службы ведомства.

Во время встречи Анатолий Надбитов пообщался с юной тагильчанкой о ее жизни — об увлечениях, занятиях спортом и о ее вступлении в «Юнармию». По мнению и. о. руководителя ведомства, активная жизненная позиция этой 11-летней девочки — пример для всех детей и подростков.

Соне рассказали о том, какие меры принимаются в ходе следствия по установлению всех обстоятельств конфликта. По итогам проводимых мероприятий будет дана объективная правовая оценка, а также будут приняты необходимые профилактические меры по недопущению подобных фактов.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области/Александр Шульга
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