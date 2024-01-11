Избитая детьми мигрантов юная тагильчанка получила грамоту от областного Следкома

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В Екатеринбурге София Мохова получила грамоту за активную гражданскую позицию от следственного управления СК РФ по Свердловской области. Прием и вручение подарков провел исполняющий обязанности руководителя СУ СК России Анатолий Надбитов, о чем стало известно редакции TagilCity.ru от пресс-службы ведомства.
Во время встречи Анатолий Надбитов пообщался с юной тагильчанкой о ее жизни — об увлечениях, занятиях спортом и о ее вступлении в «Юнармию». По мнению и. о. руководителя ведомства, активная жизненная позиция этой 11-летней девочки — пример для всех детей и подростков.
Соне рассказали о том, какие меры принимаются в ходе следствия по установлению всех обстоятельств конфликта. По итогам проводимых мероприятий будет дана объективная правовая оценка, а также будут приняты необходимые профилактические меры по недопущению подобных фактов.