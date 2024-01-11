Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы

Данная торговая сеть в рамках исследования редакции находится на втором месте по удорожанию, а полки заполнены 2-3 наименованиями. Здесь вторую категорию предлагается купить по 135 рублей 99 копеек, ранее товар стоил 101 рубль 99 копеек. Категория «С1» максимально выросла в цене на 29,5% со 111 рублей 99 копеек до 144 рублей 99 копеек. Если брать три бренда данной категории, представленных в торговой сети, то средняя наценка за две недели составила 19,2%. Отборка в «Перекрестке» выросла в цене на 14,2% или на 23,1% максимум также по одному из трех продаваемых брендов — со 133 рублей 99 копеек до 164 рублей 99 копеек.