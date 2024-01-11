Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Для сравнения мы посетили пять магазинов в Нижнем Тагиле:
Замер цен был проведен 4 января 2023 года.
Первое, что бросилось в глаза, — в трех торговых точках из пяти уменьшилось количество представленных брендов. В одной ассортимент слегка расширился, еще в одной осталось без изменений. Если говорить языком математики, то в каникулы в Нижнем Тагиле 12 наименований яиц исчезли с полок, появились — 4. До Нового года ассортимент включал 34 наименования, в каникулы — 26.
Второе, на что обратили внимание, это на цены. По трем категориям куриного яйца — «СО», «С1», «С2» — наблюдается рост розничной стоимости. В одном месте зафиксировано удешевление товара. Далее подробнее рассказываем по всем торговым точкам.
На Алтайском рынке в Нижнем Тагиле перед новогодними каникулами можно было встретить 8 наименований, а в день замеров цен в каникулы — только 4. С прилавка исчезла продукция Свердловской птицефабрики. В цене выросла только вторая категория — с 90 рублей до 95 рублей за десяток (+5,6%). Остальные категории торговались за тот же ценник, что и до Нового года.
Ассортимент этого магазина, пусть и на 1 позицию, но немного расширился. Были и пустые полки, где представлено самое дешевое яйцо. Именно в этой торговой точке зафиксирована самая максимальная наценка — упаковка из 30 штук яиц первой категории подорожала с 309 рублей 99 копеек до 499 рублей 99 копеек (+61,3%) или на 63 рубля 33 копейки за десяток.
Десяток «отборки» стал стоить 159 рублей 99 копеек вместо прежних 129 рублей 99 копеек (+23,1%). Первая категория в цене не изменилась и продавалась по 119 рублей 99 копеек за 10 штук. Вторая категория стоит 99 рублей 99 копеек, но данный товар раньше не продавался и в наличии его не оказалось тоже.
Данная торговая сеть в рамках исследования редакции находится на втором месте по удорожанию, а полки заполнены 2-3 наименованиями. Здесь вторую категорию предлагается купить по 135 рублей 99 копеек, ранее товар стоил 101 рубль 99 копеек. Категория «С1» максимально выросла в цене на 29,5% со 111 рублей 99 копеек до 144 рублей 99 копеек. Если брать три бренда данной категории, представленных в торговой сети, то средняя наценка за две недели составила 19,2%. Отборка в «Перекрестке» выросла в цене на 14,2% или на 23,1% максимум также по одному из трех продаваемых брендов — со 133 рублей 99 копеек до 164 рублей 99 копеек.
«Монетка» частично сдержала рост цен, здесь наценки не такие большие. Упаковка из 15 штук «отборки» подорожала на 30 рублей и стала стоить 249 рублей 99 копеек (+13,6%). А вот поштучно покупать выгоднее — цена за штуку выросла на 1 рубль 50 копеек (+12,0%). «Отборка» не подорожала, правда, ранее тагильскому покупателю предлагались три бренда, а теперь только один. В плане выбора магазин предлагал 5 позиций: за праздники два товара исчезли, один появился, из них двух не было в наличии.
Сдерживание роста цен обеспечил только один магазин — «Пятерочка». Здесь десяток яиц категории «СО» как и прежде, стоило 149 рублей 99 копеек, а первая категория стала дешевле — на 7,2%. При этом «отборка» представлена в одном виде, до праздников можно было выбрать из трех бредов. Вторая категория с прилавков исчезла. Таким образом на выбор покупатели представлено всего 3 наименования, до праздников на выбор предлагалось 7 торговых марок.
И напоследок представляем топ-3 минимальных цен на яйца в Нижнем Тагиле по каждому магазину с разницей в две недели.