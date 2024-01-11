tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Цены на куриные яйца продолжают расти в Свердловской области

Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы

11 января 2024, 04:51
Фото: tagilcity.ru

Цены на куриные яйца продолжают расти в Свердловской области

Что происходило с ценами на яйца в Нижнем Тагиле в новогодние каникулы? Редакция TagilCity.ru провела повторный анализ цен на востребованный продукт.

Для сравнения мы посетили пять магазинов в Нижнем Тагиле:

  • Рынок «Алтайский» (улица Юности, 16а);
  • «Магнит» (улица Бобкова, 11);
  • «Перекресток» (улица Юности, 16);
  • «Монетка» (улица Бобкова, 6а);
  • «Пятерочка» (улица Юности, 16а).

Замер цен был проведен 4 января 2023 года.

В каникулы в магазинах Тагила стало меньше яиц

Первое, что бросилось в глаза, — в трех торговых точках из пяти уменьшилось количество представленных брендов. В одной ассортимент слегка расширился, еще в одной осталось без изменений. Если говорить языком математики, то в каникулы в Нижнем Тагиле 12 наименований яиц исчезли с полок, появились — 4. До Нового года ассортимент включал 34 наименования, в каникулы — 26.

Фото: tagilcity.ru

Цены на яйца в Нижнем Тагиле в каникулы не упали

Второе, на что обратили внимание, это на цены. По трем категориям куриного яйца — «СО», «С1», «С2» — наблюдается рост розничной стоимости. В одном месте зафиксировано удешевление товара. Далее подробнее рассказываем по всем торговым точкам.

Фото: tagilcity.ru
Где в Нижнем Тагиле продают самые дешевые куриные яйца?
Узнать подробнее

Цены на яйца на рынке «Алтайский»

На Алтайском рынке в Нижнем Тагиле перед новогодними каникулами можно было встретить 8 наименований, а в день замеров цен в каникулы — только 4. С прилавка исчезла продукция Свердловской птицефабрики. В цене выросла только вторая категория — с 90 рублей до 95 рублей за десяток (+5,6%). Остальные категории торговались за тот же ценник, что и до Нового года.

Рынок «Алтайский»Рынок «Алтайский»
Рынок «Алтайский»Рынок «Алтайский»
Рынок «Алтайский»Рынок «Алтайский»
Рынок «Алтайский»Рынок «Алтайский»
Рынок «Алтайский»
Фото: tagilcity.ru

Цены на яйца в магазине «Магнит»

Ассортимент этого магазина, пусть и на 1 позицию, но немного расширился. Были и пустые полки, где представлено самое дешевое яйцо. Именно в этой торговой точке зафиксирована самая максимальная наценка — упаковка из 30 штук яиц первой категории подорожала с 309 рублей 99 копеек до 499 рублей 99 копеек (+61,3%) или на 63 рубля 33 копейки за десяток.

Десяток «отборки» стал стоить 159 рублей 99 копеек вместо прежних 129 рублей 99 копеек (+23,1%). Первая категория в цене не изменилась и продавалась по 119 рублей 99 копеек за 10 штук. Вторая категория стоит 99 рублей 99 копеек, но данный товар раньше не продавался и в наличии его не оказалось тоже.

Магазин «Магнит»Магазин «Магнит»
Магазин «Магнит»Магазин «Магнит»
Магазин «Магнит»Магазин «Магнит»
Магазин «Магнит»Магазин «Магнит»
Магазин «Магнит»Магазин «Магнит»
Магазин «Магнит»Магазин «Магнит»
Магазин «Магнит»Магазин «Магнит»
Магазин «Магнит»
Фото: tagilcity.ru

Цены на яйца в магазине «Перекресток»

Данная торговая сеть в рамках исследования редакции находится на втором месте по удорожанию, а полки заполнены 2-3 наименованиями. Здесь вторую категорию предлагается купить по 135 рублей 99 копеек, ранее товар стоил 101 рубль 99 копеек. Категория «С1» максимально выросла в цене на 29,5% со 111 рублей 99 копеек до 144 рублей 99 копеек. Если брать три бренда данной категории, представленных в торговой сети, то средняя наценка за две недели составила 19,2%. Отборка в «Перекрестке» выросла в цене на 14,2% или на 23,1% максимум также по одному из трех продаваемых брендов — со 133 рублей 99 копеек до 164 рублей 99 копеек.

Магазин «Перекресток»Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»Магазин «Перекресток»
Магазин «Перекресток»
Фото: tagilcity.ru

Цены на яйца в магазине «Монетка»

«Монетка» частично сдержала рост цен, здесь наценки не такие большие. Упаковка из 15 штук «отборки» подорожала на 30 рублей и стала стоить 249 рублей 99 копеек (+13,6%). А вот поштучно покупать выгоднее — цена за штуку выросла на 1 рубль 50 копеек (+12,0%). «Отборка» не подорожала, правда, ранее тагильскому покупателю предлагались три бренда, а теперь только один. В плане выбора магазин предлагал 5 позиций: за праздники два товара исчезли, один появился, из них двух не было в наличии.

Магазин «Монетка»Магазин «Монетка»
Магазин «Монетка»Магазин «Монетка»
Магазин «Монетка»Магазин «Монетка»
Магазин «Монетка»Магазин «Монетка»
Магазин «Монетка»Магазин «Монетка»
Магазин «Монетка»Магазин «Монетка»
Магазин «Монетка»Магазин «Монетка»
Магазин «Монетка»
Фото: tagilcity.ru

Цены на яйца в магазине «Пятерочка»

Сдерживание роста цен обеспечил только один магазин — «Пятерочка». Здесь десяток яиц категории «СО» как и прежде, стоило 149 рублей 99 копеек, а первая категория стала дешевле — на 7,2%. При этом «отборка» представлена в одном виде, до праздников можно было выбрать из трех бредов. Вторая категория с прилавков исчезла. Таким образом на выбор покупатели представлено всего 3 наименования, до праздников на выбор предлагалось 7 торговых марок.

Магазин «Пятерочка»Магазин «Пятерочка»
Магазин «Пятерочка»Магазин «Пятерочка»
Магазин «Пятерочка»Магазин «Пятерочка»
Магазин «Пятерочка»Магазин «Пятерочка»
Магазин «Пятерочка»Магазин «Пятерочка»
Магазин «Пятерочка»
Фото: tagilcity.ru

И напоследок представляем топ-3 минимальных цен на яйца в Нижнем Тагиле по каждому магазину с разницей в две недели.

Фото: tagilcity.ru
Милее отечественных? В Россию начали ввозить куриные яйца из Турции
Узнать подробнее
Читайте также:
Картофель подорожал на 10% перед новым годом в Свердловской области120 рублей за десяток: цена на яйца в Свердловской области взлетела перед новым годомНе более 5 в сутки: эксперты назвали опасность переедания мандариновЗатянули пояса: на что тратят Россияне заработанные деньги
#Общество#Экономика#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Александра Логинова#Продукты#Яйцо#Яйца#Екатеринбург#Куриное яйцо
Подпишитесь
Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
Вчера, 13:08
Избитая девочка из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом
Вчера, 08:41
ВГОК оштрафовали за загрязнение реки Тагил на 410 тысяч рублей
Вчера, 12:00
Жители Рудника в Нижнем Тагиле временно остаются без взрослой поликлиники
Вчера, 07:54
Таджики, азербайджанцы, другие диаспоры: в школах и садах Тагила все больше мигрантов
Вчера, 13:04