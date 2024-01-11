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Девушка в Красноуральске отсудила 30 тысяч у коммунальщиков

Коммунальщики в Красноуральске выплатят девушке 30 тысяч за нападение бездомных собак

11 января 2024, 08:35
Фото: 1MI

Девушка в Красноуральске отсудила 30 тысяч у коммунальщиков

Суд обязал коммунальную службу в Красноуральске выплатить компенсацию девушке после нападения двух собак с чипами в ушах. ЧП произошло 27 августа 2023 года.

Горожанка шла на работу, когда на нее накинули бездомные животные и укусили ее за бедра. Девушка обратилась в больницу. Врачи оказали ей квалифицированную помощь, а также она прошла курс вакцинации, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого пострадавшая обратилась в прокуратуру с жалобой на муниципальное учреждение. Сотрудники надзорного органа отправили в суд требование взыскать в пользу свердловчанки компенсацию. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требование.

Напомним, пожилая жительница Екатеринбурга отсудила у компании-перевозчика 500 тысяч рублей за травму, полученную во время поездки в автобусе.

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