Коммунальщики в Красноуральске выплатят девушке 30 тысяч за нападение бездомных собак

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Горожанка шла на работу, когда на нее накинули бездомные животные и укусили ее за бедра. Девушка обратилась в больницу. Врачи оказали ей квалифицированную помощь, а также она прошла курс вакцинации, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
После этого пострадавшая обратилась в прокуратуру с жалобой на муниципальное учреждение. Сотрудники надзорного органа отправили в суд требование взыскать в пользу свердловчанки компенсацию. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требование.
Напомним, пожилая жительница Екатеринбурга отсудила у компании-перевозчика 500 тысяч рублей за травму, полученную во время поездки в автобусе.