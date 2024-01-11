Коммунальщики в Красноуральске выплатят девушке 30 тысяч за нападение бездомных собак

Горожанка шла на работу, когда на нее накинули бездомные животные и укусили ее за бедра. Девушка обратилась в больницу. Врачи оказали ей квалифицированную помощь, а также она прошла курс вакцинации, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.