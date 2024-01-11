Мэрия Екатеринбурга заплатит почти 700 тысяч за испорченные авто из-за потопа

В момент ремонтных работ из теплосети прорвало горячую воду, которая попала на стоявшие поблизости иномарки. Кроме воды на машинах оказались камни, песок и осколки асфальта, в результате чего у автомобилей появились повреждения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.