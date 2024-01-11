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Суд обязал мэрию Екатеринбурга выплатить компенсацию хозяевам поврежденных авто

Мэрия Екатеринбурга заплатит почти 700 тысяч за испорченные авто из-за потопа

11 января 2024, 10:57
Фото: 1MI

Суд обязал мэрию Екатеринбурга выплатить компенсацию хозяевам поврежденных авто

Мэрия Екатеринбурга выплатит более 677 тысяч владельцам иномарок Mercedes и Skoda, которые пострадали от кипятка из «гейзера». Инцидент произошел в июле 2021 года.

В момент ремонтных работ из теплосети прорвало горячую воду, которая попала на стоявшие поблизости иномарки. Кроме воды на машинах оказались камни, песок и осколки асфальта, в результате чего у автомобилей появились повреждения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Хозяева машин подали в суд на городскую мэрию возместить ущерб. Во время судебного заседания оказалось, что отрезок сети, где случилась коммунальная авария, является бесхозным, однако мэрия обязана следить за состоянием подобного имущества.

Так, владелец Skoda требовал обязать администрацию выплатить 333 400 рублей, а также траты на пошлину, а владелец Mercedes требовал 323 600 рублей и госпошлину. В совокупности суд постановил выплатить истцам более 677 тысяч.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудник УВЗ отсудил у предприятия 1, 5 миллиона рублей за производственную травму.

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