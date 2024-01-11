Мертвой найдена пропавшая жительница Свердловской области

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
О том, что женщина погибла, рассказали поисковики отряда «ЛизаАлерт». Подробности случившегося не разглашается.
Напомним, что женщину с 9 января искали полицейские и волонтеры.
Также ранее в Екатеринбурге был найден труп мужчины в кабине экскаватора. Мужчина работал, тащил груз, как вдруг ему стало плохо, и он умер. Ему было 60 лет. На месте трагедии тело мужчины опознала жена. Проводится расследование с экспертизой.