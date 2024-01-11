Мертвой найдена пропавшая жительница Свердловской области

Также ранее в Екатеринбурге был найден труп мужчины в кабине экскаватора. Мужчина работал, тащил груз, как вдруг ему стало плохо, и он умер. Ему было 60 лет. На месте трагедии тело мужчины опознала жена. Проводится расследование с экспертизой.