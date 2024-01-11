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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

В Свердловской области найден труп пропавшей женщины

Мертвой найдена пропавшая жительница Свердловской области

11 января 2024, 13:41
Фото: Midjourney

В Свердловской области найден труп пропавшей женщины

В Ирбите была найдена 81-летняя пенсионерка Фатима. Ее искали с 9 января, после того как она не вернулась домой.

О том, что женщина погибла, рассказали поисковики отряда «ЛизаАлерт». Подробности случившегося не разглашается.

Напомним, что женщину с 9 января искали полицейские и волонтеры.

Также ранее в Екатеринбурге был найден труп мужчины в кабине экскаватора. Мужчина работал, тащил груз, как вдруг ему стало плохо, и он умер. Ему было 60 лет. На месте трагедии тело мужчины опознала жена. Проводится расследование с экспертизой.

Ребенок плакал возле трупа на вокзале в Екатеринбурге
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