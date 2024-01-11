На 45 суток закрыто кафе в Екатеринбурге, в котором отравились сотни детей

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Заведение называется FEST 12. Решение о том, что общепит должен закрыться на 45 суток, принял Орджоникидзевский районный суд. В этом кафе 24 декабря во время празднования Нового года отравились ученики ансамбля «Клевер» и их родители. Так как некоторые забирали еду домой, отравились еще и члены их семей.
Сообщалось, что пострадало около 200 человек, это преимущественно дети. Как стало известно «КП-Екатеринбург», меню состояло из горячего, закусок, салатов, пиццы и десертов.
Во время празднования никто не подозревал, что что-то пойдет не так. Но на следующий день родители массово стали жаловаться на то, что детей рвет и у них повышенная температура. Тогда занятия в ансамбле отменили. На сегодняшний день все ребята уже выздоровели.
Теперь пострадавшие планируют обратиться в суд с коллективным иском. Они потребуют вернуть деньги за тот ужин и компенсировать им затраты на покупку лекарств.
Кафе закрыто еще с 26 декабря, а решение о закрытии заведения на 45 суток суд вынес 10 января. В этот срок засчитают дни, когда кафе уже было закрыто.
Роспотребнадзор провел в кафе проверку и обнаружил там норовирус, среди персонала кафе обнаружены носители той же инфекции. Также там выявлены и другие нарушения.
Ранее сообщалось, что инфекцию тяжелее перенесли дети, нежели взрослые. Некоторые из них попали в больницу.