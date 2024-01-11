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Кафе в Екатеринбурге закрыли на 45 суток после массового отравления детей

На 45 суток закрыто кафе в Екатеринбурге, в котором отравились сотни детей

11 января 2024, 07:51
Фото: 1MI

Кафе в Екатеринбурге закрыли на 45 суток после массового отравления детей

В Екатеринбурге на 45 суток закрыли кафе после массового заражения учеников ансамбля норовирусом.

Заведение называется FEST 12. Решение о том, что общепит должен закрыться на 45 суток, принял Орджоникидзевский районный суд. В этом кафе 24 декабря во время празднования Нового года отравились ученики ансамбля «Клевер» и их родители. Так как некоторые забирали еду домой, отравились еще и члены их семей.

Сообщалось, что пострадало около 200 человек, это преимущественно дети. Как стало известно «КП-Екатеринбург», меню состояло из горячего, закусок, салатов, пиццы и десертов.

Во время празднования никто не подозревал, что что-то пойдет не так. Но на следующий день родители массово стали жаловаться на то, что детей рвет и у них повышенная температура. Тогда занятия в ансамбле отменили. На сегодняшний день все ребята уже выздоровели.

Теперь пострадавшие планируют обратиться в суд с коллективным иском. Они потребуют вернуть деньги за тот ужин и компенсировать им затраты на покупку лекарств.

Кафе закрыто еще с 26 декабря, а решение о закрытии заведения на 45 суток суд вынес 10 января. В этот срок засчитают дни, когда кафе уже было закрыто.

Роспотребнадзор провел в кафе проверку и обнаружил там норовирус, среди персонала кафе обнаружены носители той же инфекции. Также там выявлены и другие нарушения.

Ранее сообщалось, что инфекцию тяжелее перенесли дети, нежели взрослые. Некоторые из них попали в больницу.

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