Ошибка при входе: россияне не могут зайти на сайт «Работа России»

Многие россияне уже две недели не могут подать заявление о безработице. На сайте «Работа России» возникают технические проблемы, которые не позволяют пользователям войти в свои учетные записи на портале «Госуслуг».