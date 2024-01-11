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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Ошибка при входе: россияне не могут зайти на сайт «Работа России»

11 января 2024, 15:30
Многие россияне уже две недели не могут подать заявление о безработице. На сайте «Работа России» возникают технические проблемы, которые не позволяют пользователям войти в свои учетные записи на портале «Госуслуг».

По информации интернет-издания «Подмосковье сегодня», в разных регионах страны отмечены сбои в работе специальных сервисов.

Ошибки возникают при попытке авторизации: пользователи либо не могут открыть страницу, либо сталкиваются с различными сообщениями об ошибках. Например, система может выдавать такие сообщения, как «Система-клиент не имеет права запрашивать получение маркера доступа таким методом» или «Страница не отвечает в течение установленного времени».

Также работодателям, которые должны предоставлять отчеты о вакансиях, становится недоступен личный кабинет. Проблемы возникают как при использовании сервиса с телефона, так и с компьютера, включая компьютеры в МФЦ. Сотрудники центров занятости населения объясняют происходящее проведением профилактических работ.

Глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров считает, что похожие ошибки связаны с нарушениями в API портала.

«API — это способы взаимодействия между компьютерными программами. Что-то не добавляется в API, поэтому пользователи не могут зайти на сайт „Работа России“ через ЕСИА. Другими словами, ЕСИА отправляет данные на портал, но там не создаются личные кабинеты или доступ к ним», — объясняет Бедеров.

Причины сбоев могут быть различные: от внутренних проблем до возможных атак хакеров.

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