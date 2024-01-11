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В Серове с поезда сняли отца и дочь из-за отсутствия паспорта

Отца и дочь сняли с поезда в Серове из-за отсутствия оригинала паспорта

11 января 2024, 08:45
Фото: 1MI

В Серове с поезда сняли отца и дочь из-за отсутствия паспорта

Отец и пятилетняя дочь ехали на поезде из Приоборья в Екатеринбург. Они возвращались домой. Однако их сняли с поезда из-за того, что у отца не оказалось с собой оригинала паспорта.

Проводник, когда поезд проезжал Серов, проверял документы у пассажиров. У мужчины не оказалось с собой оригинала паспорта. Он сказал, что оставил документ дома в Екатеринбурге.

Мужчина показал паспорт через «Госуслуги». Однако начальник станции сказала, что семью нужно высадить на станции Серов. На улице было -26 градусов, а девочка плакала, пишет «Девять с половиной».

Только на следующий день отец и дочка добрались до дома на автобусе. Сотрудников поезда намерена проверить прокуратура.

Ранее пассажиры поезда Челябинск-Екатеринбург пожаловались на холод.

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#Происшествия#Прокуратура#Автобус#Поезд#Госуслуги#Екатеринбург#Проводник#Дарья Сорокина
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