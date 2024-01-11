Отца и дочь сняли с поезда в Серове из-за отсутствия оригинала паспорта

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Проводник, когда поезд проезжал Серов, проверял документы у пассажиров. У мужчины не оказалось с собой оригинала паспорта. Он сказал, что оставил документ дома в Екатеринбурге.
Мужчина показал паспорт через «Госуслуги». Однако начальник станции сказала, что семью нужно высадить на станции Серов. На улице было -26 градусов, а девочка плакала, пишет «Девять с половиной».
Только на следующий день отец и дочка добрались до дома на автобусе. Сотрудников поезда намерена проверить прокуратура.
Ранее пассажиры поезда Челябинск-Екатеринбург пожаловались на холод.