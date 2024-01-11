Отца и дочь сняли с поезда в Серове из-за отсутствия оригинала паспорта

В Серове с поезда сняли отца и дочь из-за отсутствия паспорта

Отец и пятилетняя дочь ехали на поезде из Приоборья в Екатеринбург. Они возвращались домой. Однако их сняли с поезда из-за того, что у отца не оказалось с собой оригинала паспорта.