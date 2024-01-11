Пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более трех миллионов рублей

После этого екатеринбурженке сообщили, что ей выплатят компенсацию, сумма которой составит 710 тысяч. Для этого она должна заплатить 26 тысяч госпошлины. Далее для того, чтобы ее оплатить, пенсионерку отправили в банк, где она совершила операцию.