Пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более трех миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Женщине позвонил неизвестный и спросил, употребляла ли она какие-нибудь препараты. Когда женщина перечислила названия лекарств, собеседник сообщил, что он якобы сотрудник компании, которая занимается компенсацией за некачественные медикаменты и что лекарства, которые принимала екатеринбурженка, имеют брак, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
После этого екатеринбурженке сообщили, что ей выплатят компенсацию, сумма которой составит 710 тысяч. Для этого она должна заплатить 26 тысяч госпошлины. Далее для того, чтобы ее оплатить, пенсионерку отправили в банк, где она совершила операцию.
Вплоть до 22 декабря злоумышленники убеждали женщину отправлять средства на счет, который они указали, а затем горожанка догадалась, что ее обманывают.
Напомним, женщина из Екатеринбурга перевела 3,2 миллиона рублей аферистам, которые убедили ее положить их на «безопасные счета».