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Мошенники придумали новую схему обмана жителей Екатеринбурга

Пенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более трех миллионов рублей

11 января 2024, 10:19
Фото: Midjourney

Мошенники придумали новую схему обмана жителей Екатеринбурга

В Екатеринбурге пожилая женщина отдала аферистам более трех миллионов рублей, думая, что оплачивает пошлину для компенсации за употребление бракованных препаратов. Звонки от мошенников ей поступали с 1 октября 2023 года.

Женщине позвонил неизвестный и спросил, употребляла ли она какие-нибудь препараты. Когда женщина перечислила названия лекарств, собеседник сообщил, что он якобы сотрудник компании, которая занимается компенсацией за некачественные медикаменты и что лекарства, которые принимала екатеринбурженка, имеют брак, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

После этого екатеринбурженке сообщили, что ей выплатят компенсацию, сумма которой составит 710 тысяч. Для этого она должна заплатить 26 тысяч госпошлины. Далее для того, чтобы ее оплатить, пенсионерку отправили в банк, где она совершила операцию.

Вплоть до 22 декабря злоумышленники убеждали женщину отправлять средства на счет, который они указали, а затем горожанка догадалась, что ее обманывают.

Напомним, женщина из Екатеринбурга перевела 3,2 миллиона рублей аферистам, которые убедили ее положить их на «безопасные счета».

Как мошенники сбивают с толку пенсионеров
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