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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Подростка из Березовского отправили на принудительное психиатрическое лечение

Подростка в Березовском отправят на лечение после того, как он порезал лицо девушке

11 января 2024, 09:14
Фото: Midjourney

Подростка из Березовского отправили на принудительное психиатрическое лечение

17-летнему подростку из Березовского, который изрезал лицо 16-летней девушке, назначили принудительное лечение в психиатрической клинике.

Решение о лечении в психбольнице вынес суд. Родители молодого человека с постановлением не согласились и решили его обжаловать, чтобы сын лечился дома, так как якобы он не представляет угрозы для окружающих его людей, пишет «КП-Екатеринбург».

При этом отец пострадавшей девушки рассказал, что суд отказался выносить решение насчет компенсации трат на лечение дочери и планируемых хирургических вмешательств. Пластические операции можно будет делать только после достижения совершеннолетнего возраста.

Напомним, 2 сентября 2022 года в поселке Большой Исток юноша, проживающий в Березовском, напал с ножом на девушку и порезал ей лицо. Накануне он сбежал из дома. В отношении него возбудили уголовное дело.

В Екатеринбурге начали судить изрезавшего лицо девочке гимназиста
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