Подростка в Березовском отправят на лечение после того, как он порезал лицо девушке

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Решение о лечении в психбольнице вынес суд. Родители молодого человека с постановлением не согласились и решили его обжаловать, чтобы сын лечился дома, так как якобы он не представляет угрозы для окружающих его людей, пишет «КП-Екатеринбург».
При этом отец пострадавшей девушки рассказал, что суд отказался выносить решение насчет компенсации трат на лечение дочери и планируемых хирургических вмешательств. Пластические операции можно будет делать только после достижения совершеннолетнего возраста.
Напомним, 2 сентября 2022 года в поселке Большой Исток юноша, проживающий в Березовском, напал с ножом на девушку и порезал ей лицо. Накануне он сбежал из дома. В отношении него возбудили уголовное дело.