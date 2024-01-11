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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Генерал, боровшийся с ОПГ в Екатеринбурге, уходит на пенсию

Покидает полицию. Генерал, боровшийся с ОПГ на Урале, неожиданно увольняется

11 января 2024, 14:16
Фото: 1MI

Генерал, боровшийся с ОПГ в Екатеринбурге, уходит на пенсию

Генерал-майор Константин Строганов, работавший в Екатеринбурге, покидает свою должность.

Сейчас Строганов пребывает в отпуске, а затем собирается выйти на пенсию, сообщает URA.RU. Вместе с тем причины увольнения не разглашаются.

Свою работу он начал в 1996 году в Москве, а в 2011 году его отправили в столицу Урала, где он возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью.

Известно, что в ходе своей работы Строганов противодействовал деятельности криминальных группировок, торговле спиртными напитками. Через несколько лет его перевели в столицу России, где он занял руководящий пост. Два года назад Строганов стал генералом.

Ранее сообщалось, что генерал автоинспекции впервые приедет в Екатеринбург с визитом.

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#Свердловская область#Полиция#Увольнение#Криминал#Преступник#ОПГ#Борьба#Генерал#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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