Покидает полицию. Генерал, боровшийся с ОПГ на Урале, неожиданно увольняется

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Сейчас Строганов пребывает в отпуске, а затем собирается выйти на пенсию, сообщает URA.RU. Вместе с тем причины увольнения не разглашаются.
Свою работу он начал в 1996 году в Москве, а в 2011 году его отправили в столицу Урала, где он возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью.
Известно, что в ходе своей работы Строганов противодействовал деятельности криминальных группировок, торговле спиртными напитками. Через несколько лет его перевели в столицу России, где он занял руководящий пост. Два года назад Строганов стал генералом.
Ранее сообщалось, что генерал автоинспекции впервые приедет в Екатеринбург с визитом.