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Пять раз с начала года выбросы в Нижнем Тагиле превышали норму

Предприятия Нижнего Тагила «поздравили» горожан в праздники выбросами сероводорода

11 января 2024, 08:02
Фото: tagilcity.ru

Пять раз с начала года выбросы в Нижнем Тагиле превышали норму

В новогодние праздники с 30 декабря по 8 января в воздухе Нижнего Тагила пять раз фиксировалось превышение сероводорода. Концентрация вещества достигала 4,3 ПДК.

4 января станция мониторинга воздуха «Уральского УГМС» на Красном Камне два раза за сутки поймала превышение сероводорода от 2,5 до 4,3 ПДК. 5 января превышение вещества до 1,6 ПДК зафиксировали уже два поста — на Красном Камне и Сухоложском поселке. 7 января в Рождество превышение вновь было на краснокаменском посту — до 1,1 ПДК. При этом метеорологи не объявляли режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ.

Однако запах от промышленных выбросов в Нижнем Тагиле был не только в те дни, когда фиксировались превышения. Например, 31 декабря жители Вагонки сообщали о неприятных ароматах с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.

Ужасный подарок на новый год: Нижний Тагил 31 декабря накрыли выбросы
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Новогодние праздники#Анна Григорьева#Выбросы#Предприятия#Вредные вещества#УГМС#Екатеринбург#Сероводород
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