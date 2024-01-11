Предприятия Нижнего Тагила «поздравили» горожан в праздники выбросами сероводорода

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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4 января станция мониторинга воздуха «Уральского УГМС» на Красном Камне два раза за сутки поймала превышение сероводорода от 2,5 до 4,3 ПДК. 5 января превышение вещества до 1,6 ПДК зафиксировали уже два поста — на Красном Камне и Сухоложском поселке. 7 января в Рождество превышение вновь было на краснокаменском посту — до 1,1 ПДК. При этом метеорологи не объявляли режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ.
Однако запах от промышленных выбросов в Нижнем Тагиле был не только в те дни, когда фиксировались превышения. Например, 31 декабря жители Вагонки сообщали о неприятных ароматах с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.