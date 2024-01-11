Пробка на ЕКАД образовалась из-за вставшего посреди дороги грузовика

Напомним, что 10 января Екатеринбург встал в пробках. Заторы на дорогах наблюдались из-за обилия снежного покрова и неубранных улиц. Пробки оценивались в 10 баллов. Также известно, что за этот день в городе произошло как минимум 10 аварий.