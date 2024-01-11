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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Грузовик развернуло посреди дороги на ЕКАД

Пробка на ЕКАД образовалась из-за вставшего посреди дороги грузовика

11 января 2024, 12:39
Фото: 1MI

Грузовик развернуло посреди дороги на ЕКАД

На трассе ЕКАД образовалась пробка из автомобилей. Все из-за того, что здесь прямо посреди дороги развернуло грузовик.

В результате пробка образовалась в три ряда перед съездом на Кольцовский тракт.

Грузовик стоит поперек дороги, — сообщают очевидцы.

На месте трудятся сотрудники ГИБДД и пожарные.

Напомним, что 10 января Екатеринбург встал в пробках. Заторы на дорогах наблюдались из-за обилия снежного покрова и неубранных улиц. Пробки оценивались в 10 баллов. Также известно, что за этот день в городе произошло как минимум 10 аварий.

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#Транспорт#Дорога#ГИБДД#Пробка#Грузовик#ЕКАД#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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