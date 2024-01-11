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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В семье избитой мигрантами Сони из Нижнего Тагила высказались об уголовном деле

«Пусть будет по закону»: родные Сони Моховой об уголовном деле против матери Аббасовых

11 января 2024, 05:53
Фото: 1MI

В семье избитой мигрантами Сони из Нижнего Тагила высказались об уголовном деле

Уголовное дело было возбуждено в отношении Ферганы Аббасовой, матери избивших девочку братьев. Женщина может попасть в тюрьму или отделаться штрафом. TagilCity.ru пообщался с бабушкой избитой в Нижнем Тагиле девочки о наказании для уроженки Азербайджана.

Прежде всего женщина прокомментировала негативные слухи, возникшие вокруг семьи. Судя по фотографиям в социальных сетях, у ребенка хорошие взаимоотношения с отцом — совместное времяпрепровождение, регулярные развлечения, то кинотеатры, то поездки на лошадях. В школе девочка тоже активна и стремится участвовать в разной деятельности.

У ребенка в целом по жизни все хорошо, то что пишут — это все вранье, чтобы очернить семью ребенка и вывести мать Аббасовых из-под уголовной ответственности, — сообщила Елена Мохова, бабушка пострадавшей 11-летней Софии.

Что касается уголовного дела, то тут, по мнению тагильчанки, все должен решить закон.

Пусть все по закону, как суд решит так и будет, — кратко прокомментировала Елена Мохова, бабушка пострадавшей 11-летней Софии.

В настоящее время ведется следствие, поэтому никаких комментариев непосредственно по делу семье и адвокату озвучивать нельзя.

Я сейчас ничего не буду говорить. извините. У нас работает следствие, поэтому по закону я не имею право ничего пояснять по данной ситуации, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru адвокат семьи Моховых.
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О том, что «с легкостью» высказываться о конфликте, произошедшем в Нижнем Тагиле, не могут сотрудники силовых структур, накануне заявил руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых. Он уверен, что «силовики не должны уподобляться блогерам и с такой легкостью высказываться на темы, „в которых разбираются, как слон в посудной лавке“.

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