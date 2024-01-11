«Пусть будет по закону»: родные Сони Моховой об уголовном деле против матери Аббасовых

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Прежде всего женщина прокомментировала негативные слухи, возникшие вокруг семьи. Судя по фотографиям в социальных сетях, у ребенка хорошие взаимоотношения с отцом — совместное времяпрепровождение, регулярные развлечения, то кинотеатры, то поездки на лошадях. В школе девочка тоже активна и стремится участвовать в разной деятельности.
У ребенка в целом по жизни все хорошо, то что пишут — это все вранье, чтобы очернить семью ребенка и вывести мать Аббасовых из-под уголовной ответственности, — сообщила Елена Мохова, бабушка пострадавшей 11-летней Софии.
Что касается уголовного дела, то тут, по мнению тагильчанки, все должен решить закон.
Пусть все по закону, как суд решит так и будет, — кратко прокомментировала Елена Мохова, бабушка пострадавшей 11-летней Софии.
В настоящее время ведется следствие, поэтому никаких комментариев непосредственно по делу семье и адвокату озвучивать нельзя.
Я сейчас ничего не буду говорить. извините. У нас работает следствие, поэтому по закону я не имею право ничего пояснять по данной ситуации, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru адвокат семьи Моховых.
О том, что «с легкостью» высказываться о конфликте, произошедшем в Нижнем Тагиле, не могут сотрудники силовых структур, накануне заявил руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых. Он уверен, что «силовики не должны уподобляться блогерам и с такой легкостью высказываться на темы, „в которых разбираются, как слон в посудной лавке“.