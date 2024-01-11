«Пусть будет по закону»: родные Сони Моховой об уголовном деле против матери Аббасовых

О том, что «с легкостью» высказываться о конфликте, произошедшем в Нижнем Тагиле, не могут сотрудники силовых структур, накануне заявил руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых. Он уверен, что «силовики не должны уподобляться блогерам и с такой легкостью высказываться на темы, „в которых разбираются, как слон в посудной лавке“.