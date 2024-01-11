Разбил бампер и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивают водителя

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница Нижнего Тагила Евгения, она сообщила о том, что машина ее отца была повреждена во время остановки вдоль проезжей части. Виновник аварии скрылся и не оставил свои контакты. Самого владельца в машине не было несколько часов.
Сегодня 10 января была повреждена припаркованная машина Mazda CX5 по адресу Северное шоссе, 21 у «Уралхимпласта», в промежутке времени с 9:30 до 11:00, — написала Евгения.
В ГАИ хозяин пострадавшего автомобиля обратился в тот же день. В кабинете разбора ДТП приняли и зарегистрировали заявление. Информация будет передана в группу разбора, где отслеживают камеры видеонаблюдения.
По результату должны позвонить в течении 30 дней, это при том условии что машина попала на камеры, — сообщила корреспонденту TagilCity.ru дочь владельца авто.
Если вы стали очевидцем аварии, обращайтесь в редакцию TagilCity.ru за контактами пострадавшей стороны.