Разбил бампер и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивают водителя

В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница Нижнего Тагила Евгения, она сообщила о том, что машина ее отца была повреждена во время остановки вдоль проезжей части. Виновник аварии скрылся и не оставил свои контакты. Самого владельца в машине не было несколько часов.