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Published Сегодня, 08:55

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Updated Сегодня, 08:57

В Нижнем Тагиле водитель разбил бампер и скрылся с места ДТП

Разбил бампер и скрылся: в Нижнем Тагиле разыскивают водителя

11 января 2024, 08:55
Фото: tagilcity.ru/Евгения Акилина

В Нижнем Тагиле водитель разбил бампер и скрылся с места ДТП

10 января в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадал только автомобиль. Виновник скрылся с места аварии, сейчас его ищут.

В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница Нижнего Тагила Евгения, она сообщила о том, что машина ее отца была повреждена во время остановки вдоль проезжей части. Виновник аварии скрылся и не оставил свои контакты. Самого владельца в машине не было несколько часов.

Сегодня 10 января была повреждена припаркованная машина Mazda CX5 по адресу Северное шоссе, 21 у «Уралхимпласта», в промежутке времени с 9:30 до 11:00, — написала Евгения.

В ГАИ хозяин пострадавшего автомобиля обратился в тот же день. В кабинете разбора ДТП приняли и зарегистрировали заявление. Информация будет передана в группу разбора, где отслеживают камеры видеонаблюдения.

По результату должны позвонить в течении 30 дней, это при том условии что машина попала на камеры, — сообщила корреспонденту TagilCity.ru дочь владельца авто.

Если вы стали очевидцем аварии, обращайтесь в редакцию TagilCity.ru за контактами пострадавшей стороны.

Фото: tagilcity.ru/Евгения Акилина
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