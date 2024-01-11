«Разочарование года»: эксперт раскритиковал общественный транспорт Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
По словам Федорова, екатеринбургский транспорт в хорошем состоянии, несмотря на то, что он не новый. Также он отметил, что транспортные заводы строят новые линии и приобретают для города новый состав.
Однако все это не отменяет того, что на реконструкцию производственной базы и достойную зарплату сотрудникам не имеется средств. Наблюдается катастрофическая нехватка кадров. О своих впечатлениях эксперт рассказал в интервью TR.ру.
Кроме того, Федоров остался недоволен работой метро в столице Урала. Так, например, он обратил внимание на грубое и небрежное отношение к пассажирам со стороны сотрудников метрополитена и на то, что при входе в подземку у людей тотально проверяют их сумки.
Напомним, в декабре 2023 года в Екатеринбурге местным жителям пришлось стоять в очереди, чтобы сесть в метро и в автобусы.