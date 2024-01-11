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Минприроды Свердловской области подали иск против бизнесмена, давшего взятку

С фирмы бизнесмена, передавшего взятку свердловскому десантнику, взыскивают 7 млн

11 января 2024, 15:35
Фото: Midjourney

Минприроды Свердловской области подали иск против бизнесмена, давшего взятку

Министерство природных ресурсов Свердловской области подало иск в отношении ООО «Шитовский гранитный карьер».

Учредителем ответчика является Ибад Гурбанов. Сумма иска составляет 7,7 млн рублей, как следует из материалов, представленных на сайте Арбитражного суда.

Напомним, что Ибада Гурбанова оштрафовали на почти 3 млн рублей из-за взятки работнику налоговой через главу регионального союза ВДВ.

Вместе с тем весной прошлого года ИФНС компании Гурбанова, правда суд тогда прекратил производство, отметив, что заявление было необоснованным.

Ранее сообщалось, что Евгений Тетерин стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Старший следователь СК задержан в Челябинске по подозрению в получении взятки
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#Взятка#ЧП#Налоговая#Вдв#Екатеринбург#Инцидент#ИФНС России №25#Камилла Булгакова
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