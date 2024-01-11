С фирмы бизнесмена, передавшего взятку свердловскому десантнику, взыскивают 7 млн

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Учредителем ответчика является Ибад Гурбанов. Сумма иска составляет 7,7 млн рублей, как следует из материалов, представленных на сайте Арбитражного суда.
Напомним, что Ибада Гурбанова оштрафовали на почти 3 млн рублей из-за взятки работнику налоговой через главу регионального союза ВДВ.
Вместе с тем весной прошлого года ИФНС компании Гурбанова, правда суд тогда прекратил производство, отметив, что заявление было необоснованным.
Ранее сообщалось, что Евгений Тетерин стал фигурантом еще одного уголовного дела.