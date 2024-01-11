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Севший в поле самолет «Уральских авиалинии» планируется утилизировать

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, утилизируют

11 января 2024, 07:57
Фото: 1MI

Севший в поле самолет «Уральских авиалинии» планируется утилизировать

По последним данным, было решено утилизироваровать самолет Airbus A320, принадлежащий авиакомпании «Уральские авиалинии», который вынужденно приземлился на поле вблизи Новосибирска.

Это делается с целью получения запасных частей и производства ресурсосберегающих материалов, пишет «КП-Екатеринбург».

После осуществления всесторонних экспертиз и анализа полученных результатов, был решено провести демонтаж и последующую переработку самолета.

Напоминаем, что речь идет о самолете Airbus А320, который выполнял рейс из Сочи в Омск и был вынужден произвести экстренную посадку на поле, покрытом пшеницей, неподалеку от города Новосибирска, в дату 12 сентября. На борту воздушного судна на момент происшествия находился 161 пассажир и 6 членов экипажа. Никто из пассажиров не пострадал в результате данной ситуации.

Отметим, что из-за последовательности неблагоприятных событий, пришлось провести экстренную посадку в поле, расположенном в Убинском районе Новосибирской области.

Все началось с отказа гидравлической системы, которая, помимо прочего, отвечает за обеспечение управления самолетом. Осознавая, что будет трудно совершить посадку, пилоты решили изменить место назначения, и направились не в Омск, а в Новосибирск.

#Транспорт#Свердловская область#Самолет#Уральские авиалинии#Посадка#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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