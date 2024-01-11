Семья подростков в Нижнем Тагиле угрожает девочке после побоев

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Так, семья подростков угрожает, что девочка скоро подвергнется еще одному избиению. Об этом рассказала бабушка пострадавшего ребенка, пишет «Накануне.ру».
Также журналистка Марина Ахмедова отметила, что конфликт произошел по национальному признаку в большей степени из-за того, что мать агрессивных братьев утверждала, что ее дети подверглись травле в школе именно по этой причине. Об этом Ахмедова написала в своем Telegram-канале.
Напомним, 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле двое пятиклассников сильно избили сверстницу, после чего она попала в больницу и была выписана домой после новогодних праздников.
В СК возбудили дело. Также уголовная ответственность грозит матери мальчиков, так как она была рядом во время избиения и не вмешивалась в ситуацию, а также, по словам пострадавшей, женщина ударила ее по лицу.