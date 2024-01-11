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Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Избитой девочке и ее бабушке в Нижнем Тагиле приходят угрозы от семьи нападавших

Семья подростков в Нижнем Тагиле угрожает девочке после побоев

11 января 2024, 04:22
Фото: 1MI

Избитой девочке и ее бабушке в Нижнем Тагиле приходят угрозы от семьи нападавших

В Нижнем Тагиле 11-летней девочке, которая пострадала от побоев одноклассников, а также ее бабушке угрожает семья напавших на нее школьников.

Так, семья подростков угрожает, что девочка скоро подвергнется еще одному избиению. Об этом рассказала бабушка пострадавшего ребенка, пишет «Накануне.ру».

Также журналистка Марина Ахмедова отметила, что конфликт произошел по национальному признаку в большей степени из-за того, что мать агрессивных братьев утверждала, что ее дети подверглись травле в школе именно по этой причине. Об этом Ахмедова написала в своем Telegram-канале.

Напомним, 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле двое пятиклассников сильно избили сверстницу, после чего она попала в больницу и была выписана домой после новогодних праздников.

В СК возбудили дело. Также уголовная ответственность грозит матери мальчиков, так как она была рядом во время избиения и не вмешивалась в ситуацию, а также, по словам пострадавшей, женщина ударила ее по лицу.

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