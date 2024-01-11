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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

В Екатеринбурге мужчина скончался в кабине экскаватора

Следователи устанавливают причину смерти мужчины в кабине экскаватора в Екатеринбурге

11 января 2024, 09:31
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина скончался в кабине экскаватора

В Екатеринбурге следователи выясняют причины смерти мужчины в кабине экскаватора на улице Рощинской. Его тело было найдено 10 января.

Предварительно известно, что мужчина умер своей смертью. Проводится экспертиза, по результатам которой следователи примут решение, сообщили в региональном СК.

По данным начальника пресс-службы полиции Свердловской области Валерия Горелых, о произошедшем стражам порядка стало известно от бригады скорой помощи. Личность тракториста была установлена оперативно, так как с собой у него были водительские права.

Мужчина занимался строительством дороги. Он был трактористом, ему было 60 лет. В тот момент, когда он помещал в подъехавший грузовик оборудование, с ним что-то случилось.

На месте происшествия супруга опознала своего мужа. Они жили недалеко от объекта строительства.

Ранее в Екатеринбурге скончался старейший журналист Альберт Чудиновских. Ему было 95 лет.

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