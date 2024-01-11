Сотни учеников ансамбля из Екатеринбурга заразились норовирусом на празднике в кафе

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Ужинали они в кафе FEST 12. Там они 24 декабря встретились в честь предстоящего Нового года. После визита в заведение, у детей появилась рвота и высокая температура, пишет Е1.
Глава ансамбля, Валерия Сотникова, рассказала, что в кафе было около 200 человек — дети и родители. Лишь 15 детей чувствовали себя нормально после еды.
Валерия отметила, что некоторые семьи уносили из кафе еду домой, поэтому отравились еще и их родные. Детям отравление далось тяжело, некоторые попали в больницу, лежали с высокими температурами.
В Роспотребнадзоре сообщили, что норовирус был у сотрудников заведения. Также здесь подтвердили факт заражения детей. Общепит был закрыт с 26 декабря на 45 суток.
Ранее в Краснотурьинске школьник выпил таблетки по рецепту и отравился. 15-летнего школьника госпитализировали, медикам удалось спасти его жизнь.