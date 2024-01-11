tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Почти 200 учеников заразились норовирусом в кафе Екатеринбурга

Сотни учеников ансамбля из Екатеринбурга заразились норовирусом на празднике в кафе

11 января 2024, 07:27
Фото: Midjourney

Почти 200 учеников заразились норовирусом в кафе Екатеринбурга

Ученики хореографического ансамбля «Клевер» из Екатеринбурга заразились кишечной инфекцией.

Ужинали они в кафе FEST 12. Там они 24 декабря встретились в честь предстоящего Нового года. После визита в заведение, у детей появилась рвота и высокая температура, пишет Е1.

Глава ансамбля, Валерия Сотникова, рассказала, что в кафе было около 200 человек — дети и родители. Лишь 15 детей чувствовали себя нормально после еды.

Валерия отметила, что некоторые семьи уносили из кафе еду домой, поэтому отравились еще и их родные. Детям отравление далось тяжело, некоторые попали в больницу, лежали с высокими температурами.

В Роспотребнадзоре сообщили, что норовирус был у сотрудников заведения. Также здесь подтвердили факт заражения детей. Общепит был закрыт с 26 декабря на 45 суток.

Ранее в Краснотурьинске школьник выпил таблетки по рецепту и отравился. 15-летнего школьника госпитализировали, медикам удалось спасти его жизнь.

Вместо отдыха лечение: жители Челябинска массово отравились роллами в Новый год
Узнать подробнее
Читайте также:
На родителей отравившегося метадоном ребенка в Екатеринбурге возбудят уголовное делоОтец ребенка, отравившегося наркотиком в Екатеринбурге, рассказал о его состоянииЭкс-свекровь рассказала о семье из Екатеринбурга, где ребенок отравился наркотиками
#Происшествия#Дети#Кафе#Свердловская область#Температура#Роспотребнадзор#Отравление#Кишечная инфекция#Общепит#Норовирус#18+#Екатеринбург#Рвота#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
Вчера, 13:08
Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы
Сегодня, 04:51
Избитая девочка из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом
Вчера, 08:41
ВГОК оштрафовали за загрязнение реки Тагил на 410 тысяч рублей
Вчера, 12:00
Жители Рудника в Нижнем Тагиле временно остаются без взрослой поликлиники
Вчера, 07:54
Таджики, азербайджанцы, другие диаспоры: в школах и садах Тагила все больше мигрантов
Вчера, 13:04