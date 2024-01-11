Стало известно, почему мэр Нижнего Тагила закрыл комментарии в соцсетях

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Сделал глава города это после случая с избиением школьницы. В мэрии объяснили меру разжиганием межнациональной ненависти, которая наблюдалась в комментариях на странице мэра, пишет издание «Подъем».
Ранее внимание к появившемуся запрету на комментирование постов Владислава Пинаева в соцсетях привлекла общественница Яна Поплавская. Она сказала, что Владислав Пинаев также заблокировал ее профиль — она не может писать ему сообщения, оставлять комментарии.
В мэрии обратили внимание, что общественницу мэр не блокировал в соцсетях.
Отмечается, что связаться с главой можно по рабочей почте. ЧП с избиением в администрации держат на контроле.
Напоминм, что конфликт с избиением разгорелся, когда два брата напали на школьницу Соню, которая учится в 5 классе. Также левочка получила пощечину от мамы мальчиков.