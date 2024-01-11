Стало известно, почему мэр Нижнего Тагила закрыл комментарии в соцсетях

Ранее внимание к появившемуся запрету на комментирование постов Владислава Пинаева в соцсетях привлекла общественница Яна Поплавская. Она сказала, что Владислав Пинаев также заблокировал ее профиль — она не может писать ему сообщения, оставлять комментарии.