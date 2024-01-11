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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Мэр Нижнего Тагила закрыл комментарии в соцсетях

Стало известно, почему мэр Нижнего Тагила закрыл комментарии в соцсетях

11 января 2024, 13:18
Фото: 1MI

Мэр Нижнего Тагила закрыл комментарии в соцсетях

В администрации Нижнего Тагила рассказали, почему глава города Владислав Пинаев закрыл комментарии в соцсетях.

Сделал глава города это после случая с избиением школьницы. В мэрии объяснили меру разжиганием межнациональной ненависти, которая наблюдалась в комментариях на странице мэра, пишет издание «Подъем».

Ранее внимание к появившемуся запрету на комментирование постов Владислава Пинаева в соцсетях привлекла общественница Яна Поплавская. Она сказала, что Владислав Пинаев также заблокировал ее профиль — она не может писать ему сообщения, оставлять комментарии.

В мэрии обратили внимание, что общественницу мэр не блокировал в соцсетях.

Отмечается, что связаться с главой можно по рабочей почте. ЧП с избиением в администрации держат на контроле.

Напоминм, что конфликт с избиением разгорелся, когда два брата напали на школьницу Соню, которая учится в 5 классе. Также левочка получила пощечину от мамы мальчиков.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Избиение#Владислав Пинаев#Соцсети#Мэрия#Комментарии#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Иэр
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