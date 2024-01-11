Субъекты МСП смогут привлечь 50 млрд заемных средств под «зонтичные» поручительства

Аналитики КМСП и Минэкономразвития указывают, что получатели финансовой господдержки в шесть раз реже закрывают свой бизнес спустя 3 года. Через год после ее получения их результаты намного выше, чем у тех предпринимателей, кто поддержкой не пользовался.