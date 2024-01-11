Субъекты МСП смогут привлечь 50 млрд заемных средств под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Планируется, что за этот период под поручительства компании предприниматели смогут получить в банках-партнерах более 50 млрд рублей кредитов. Поручительства предоставляются в 19 кредитных организациях, и для субъектов МСП они абсолютно бесплатны. Об этом пишет ria.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что «зонтичные» поручительства повышают доступность кредитных средств, которые в дальнейшем субъекты МСП могут привлекать в бизнес. Он также указал, что доступность льготного финансирования является самым популярным запросом у предпринимателей.
Аналитики КМСП и Минэкономразвития указывают, что получатели финансовой господдержки в шесть раз реже закрывают свой бизнес спустя 3 года. Через год после ее получения их результаты намного выше, чем у тех предпринимателей, кто поддержкой не пользовался.
«Поэтому, безусловно, финансовая поддержка оказывает существенное влияние на развитие сектора МСП и повышает доступность заемного финансирования», — добавил Исаевич.
Благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП предприниматели могут покрыть до 50% от суммы предоставленного кредита, кроме того, у них есть возможность получить средства при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства — до 1 млрд рублей, максимальный срок достигает 15 лет. Полученное финансирование субъекты МСП могут направить на инвестиционные цели или пополнение оборотного капитала, развитие предприятия или рефинансирование кредита.
Согласно поручению Президента РФ механизм «зонтичных» поручительств был создан в 2021 году. Реализуется он в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов.