Трамваи устроили ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
О случившемся рассказали очевидцы событий. По их словам, ДТП произошло 11 января примерно в 9:00, сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург».
Свидетели сообщают, что трамвай №10 сзади врезался в трамвай №13. От удара у первого транспортного средства оказалось разбитым стекло.
По словам прохожих, жертв в этом происшествии нет. В ГИБДД заявлений по факту аварии не поступало.
Ранее, 9 января, на улице Алтайской в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП. Движение транспорта оказалось затруднено. В аварию попали 4 или 5 автомобилей, сообщали очевидцы.