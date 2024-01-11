tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Трамваи столкнулись в Екатеринбурге

Трамваи устроили ДТП в Екатеринбурге

11 января 2024, 06:40

Трамваи столкнулись в Екатеринбурге

Трамваи №10 и №13 столкнулись в Екатеринбурге. ЧП случилось между двумя остановочными пунктами.

О случившемся рассказали очевидцы событий. По их словам, ДТП произошло 11 января примерно в 9:00, сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург».

Свидетели сообщают, что трамвай №10 сзади врезался в трамвай №13. От удара у первого транспортного средства оказалось разбитым стекло.

По словам прохожих, жертв в этом происшествии нет. В ГИБДД заявлений по факту аварии не поступало.

Ранее, 9 января, на улице Алтайской в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП. Движение транспорта оказалось затруднено. В аварию попали 4 или 5 автомобилей, сообщали очевидцы.

11 человек погибли в ДТП в Свердловской области в первую неделю 2024 года
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила погубил в ДТП друга и девушкуТолпа жителей Екатеринбурга провела целую ночь в пункте оформления ДТППогибшей в ДТП на Тюменском тракте оказалась свердловская студентка
#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Трамваи#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Официальная адаптация и реальные проблемы: что происходит с детьми мигрантов в Тагиле
Вчера, 13:08
Как изменились ассортимент и стоимость яиц в Нижнем Тагиле за каникулы
Сегодня, 04:51
Избитая девочка из Нижнего Тагила рассказала о конфликте с братьями Камалом и Рашадом
Вчера, 08:41
ВГОК оштрафовали за загрязнение реки Тагил на 410 тысяч рублей
Вчера, 12:00
Жители Рудника в Нижнем Тагиле временно остаются без взрослой поликлиники
Вчера, 07:54
Таджики, азербайджанцы, другие диаспоры: в школах и садах Тагила все больше мигрантов
Вчера, 13:04