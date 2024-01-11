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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Свердловской области выделили 100 млн на технику для борьбы с пожарами

У природных парков Свердловской области будут новые дроны, фотоловушки и транспорт

11 января 2024, 10:14
Фото: Midjourney

В Свердловской области выделили 100 млн на технику для борьбы с пожарами

Новые средства для предотвращения пожаров будут приобретены в Свердловской области.

Власти региона выделили 100 миллионов рублей на модернизацию парка техники, используемой для тушения пожаров.

Основной акцент сделан на закупку беспилотников, предназначенных для контроля лесных пожаров. Как отмечает замминистра природных ресурсов региона Антон Сафронов, все средства направлены на покупку необходимой техники, которая даст возможность быстрее обнаруживать места пожаров.

Кроме того, также были приобретены фотоловушки, позволяющие предотвратить незаконные свалки.

Ранее свердловские пожарные определили очередность тушения тлеющих торфяников.

Последний лесной пожар потушили в Свердловской области
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