У природных парков Свердловской области будут новые дроны, фотоловушки и транспорт

Основной акцент сделан на закупку беспилотников, предназначенных для контроля лесных пожаров. Как отмечает замминистра природных ресурсов региона Антон Сафронов, все средства направлены на покупку необходимой техники, которая даст возможность быстрее обнаруживать места пожаров.