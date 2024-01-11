У природных парков Свердловской области будут новые дроны, фотоловушки и транспорт

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Власти региона выделили 100 миллионов рублей на модернизацию парка техники, используемой для тушения пожаров.
Основной акцент сделан на закупку беспилотников, предназначенных для контроля лесных пожаров. Как отмечает замминистра природных ресурсов региона Антон Сафронов, все средства направлены на покупку необходимой техники, которая даст возможность быстрее обнаруживать места пожаров.
Кроме того, также были приобретены фотоловушки, позволяющие предотвратить незаконные свалки.
Ранее свердловские пожарные определили очередность тушения тлеющих торфяников.