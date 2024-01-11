У свердловского водителя случился инсульт. Сотрудники ГИБДД оставили его «трезветь»

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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После случившегося Романа, так зовут водителя, госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Екатеринбурге, сообщает Е1. В общей сложности Роман оказался у медиков через шесть часов после того, как инсульт случился.
Все это происходило 5 января. Водитель доставил грунт до нужного места и поехал обратно. Ему стало плохо, и он попал в небольшое ДТП. Приехали инспекторы ГИБДД.
Дальнобойщик не смог с ними внятно разговаривать и отвечать на вопросы. Стражи порядка пришли к выводу, что он не трезвый.
Нашел Романа другой проезжающий мимо дальнобойщик этого же предприятия. Он нашел Романа лежащим на полу в замерзающей фуре. Он лежал без признаков жизни.
Олег отогрел машину и высказал свое негодование стоящим рядом ГАИшникам. После этого Романа перетащили в полицейскую машину.
Врачей вызвали коллеги водителя. Они же вывезли грузовик с дороги. Никаких прогнозов относительно будущего Романа медики не дают, он сейчас находится в состоянии средне-тяжелой степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Березовском пациент с подозрением на инсульт час ожидал приезда скорой.