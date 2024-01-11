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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Дальнобойщик из Свердловской области 6 часов лежал с инсультом при ГИБДД

У свердловского водителя случился инсульт. Сотрудники ГИБДД оставили его «трезветь»

11 января 2024, 06:32
Фото: Midjourney

Дальнобойщик из Свердловской области 6 часов лежал с инсультом при ГИБДД

В Свердловской области у дальнобойщика произошел инсульт за рулем. Заметившие его сотрудники ГИБДД оставили мужчину «трезветь» в холодной кабинке, так как решили, что он пьян.

После случившегося Романа, так зовут водителя, госпитализировали в реанимационное отделение больницы в Екатеринбурге, сообщает Е1. В общей сложности Роман оказался у медиков через шесть часов после того, как инсульт случился.

Все это происходило 5 января. Водитель доставил грунт до нужного места и поехал обратно. Ему стало плохо, и он попал в небольшое ДТП. Приехали инспекторы ГИБДД.

Дальнобойщик не смог с ними внятно разговаривать и отвечать на вопросы. Стражи порядка пришли к выводу, что он не трезвый.

Нашел Романа другой проезжающий мимо дальнобойщик этого же предприятия. Он нашел Романа лежащим на полу в замерзающей фуре. Он лежал без признаков жизни.

Олег отогрел машину и высказал свое негодование стоящим рядом ГАИшникам. После этого Романа перетащили в полицейскую машину.

Врачей вызвали коллеги водителя. Они же вывезли грузовик с дороги. Никаких прогнозов относительно будущего Романа медики не дают, он сейчас находится в состоянии средне-тяжелой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Березовском пациент с подозрением на инсульт час ожидал приезда скорой.

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