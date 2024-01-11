Ушла и не вернулась: пенсионерка из Ирбита пропала более суток назад

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Женщина ушла на улицу из дома, где она живет, и не вернулась обратно. Родственники исчезнувшей горожанки попросили о помощи в поисках поисковый отряд «Лиза Алерт».
Рост свердловчанки составляет 160 сантиметров. Из одежды на пропавшей пенсионерке были зимняя куртка розового цвета, шапка голубого цвета, штаны, свитер и обувь темного цвета. Об этом рассказали в поисковом отряде.
Напомним, 1 января 2024 года в Нижнем Тагиле исчез 26-летний местный житель высокого роста. Спустя несколько дней после его пропажи его отец написал заявление в полицию.