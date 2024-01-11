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81-летняя женщина пропала в Ирбите

Ушла и не вернулась: пенсионерка из Ирбита пропала более суток назад

11 января 2024, 05:21
Фото: 1MI

81-летняя женщина пропала в Ирбите

81-летняя жительница Ирбита бесследно пропала 9 января 2024 года.

Женщина ушла на улицу из дома, где она живет, и не вернулась обратно. Родственники исчезнувшей горожанки попросили о помощи в поисках поисковый отряд «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Рост свердловчанки составляет 160 сантиметров. Из одежды на пропавшей пенсионерке были зимняя куртка розового цвета, шапка голубого цвета, штаны, свитер и обувь темного цвета. Об этом рассказали в поисковом отряде.

Напомним, 1 января 2024 года в Нижнем Тагиле исчез 26-летний местный житель высокого роста. Спустя несколько дней после его пропажи его отец написал заявление в полицию.

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