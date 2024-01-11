В Екатеринбурге инвестор получил право на застройку территории мясокомбината

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проект планировки участка бывшего мясокомбината. Теперь на его месте будут построены многоквартирные дома, сообщает мэрия.
Известно, что территория куплена собственниками ТЦ «Гринвич». Предполагается, что более 14 тысяч человек впоследствии смогут приобрести жилье на этом участке.
На территории будут как высотные, так и среднеэтажные здания. Кроме того, будут также построены парковки и детский сад. Планируется, что вся стройка закончится к 2035 году.
Ранее сообщалось, что новые школы и детские сады появятся в Екатеринбурге.